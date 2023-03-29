Заставил сына краснеть.

Отец Ансу Фати заявил, что его сын заслуживает больше игрового времени и что, возможно, ему лучше уйти из «Барселоны» в разговоре с El Partidazo de COPE. Однако сам игрок не в восторге от слов отца.

В среду утром на тренировке Фати подошел к Хави и сказал, что он «недоволен своим отцом» из-за того, что тот сказал в своем интервью, сообщает инсайдерский канал La Portera de Nunez.

Журналист Mundo Deportivo Фернандо Поло подтведил, что Ансу Фати был удивлен словами своего отца. Игрок всегда выступает за то, чтобы оставаться позитивным и не поднимать шума.

Бори Фати считает, что в «Барселоне» недостаточно ценят Ансу, поэтому ему надо отправиться в новый клуб:

«Ансу не хочет покидать «Барселону», но я хочу, чтобы он добился успеха. Я больше не приду на стадион, я очень зол на клуб [...]. Как отец, я сказал ему, что ему лучше уйти. Но он сказал мне, что не согласен с этим. Он хочет остаться. Если бы все зависело от меня, мы бы покинули «Барселону» завтра. Я сказал Ансу, что если ситуация не изменится, нам придется уйти, но он говорит мне, что я ошибаюсь».

После публикации этого интервью журналист Diario AS Хави Мигель жестко высказался о поступке отца Фати:

«Окружение Ансу настолько токсично, что они оборвали его карьеру, посоветовав не делать операцию, а теперь они просто пытаются выгнать его из клуба».

В этом сезоне нападающий забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи в 38 матчах за «Барселону», но только в 11 из них он выходил в стартовом составе.