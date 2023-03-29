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Впервые за два года: смотрим на особенный состав сборной Испании в матче с Шотландией

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Поскольку Алехандро Бальде выбыл из состава и отправился обратно в «Барселону», а Педри пропустили сборы из-за травмы, 18-летний Гави стал единственным игроком «сине-гранатовых», в составе сборной Испании во время матча с Шотландией во вторник.

Новый главный тренер Фурии Рохи Луис де ла Фуэнте решил оставить юного игрока на скамейке запасных и выпустил только на 79-й минуте.

Таким образом, ни один игрок «Барсы» не вышел в стартовом составе сборной Испании впервые за два года — с марта 2021 года.

Напомним, как выглядел состав испанцев во вчерашнем матче с Шотландией, который команда Де ла Фуэнте проиграла (2:0):

15 комментариев

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Bob Ganiev
Ответ Barca
🇪🇸 Алехандро Бальде возвращается в «Барселону», он не сыграет против Шотландии. ❗️Регламент позволяет включать в заявку 23 игрока, поэтому тренер был вынужден исключить двух игроков
пытался угодить боссам, но в итоге отправится в отставку
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Falsegoalkeeper
Ответ NartApsua
А как вчера справа был хорош Карвахаль! Я просто в восторге от вчерашней его игры. Теперь, наконец, мы все сможем забыть о тёмных каталонских временах сборной Испании 2008-2012 годов и, наконец, вдоволь насладимся успехами обновлённой испанской сборной!
Мне кажется тренер еще пробует состав. Видно, что он дал одним поиграть и полностью поменял состав на другой.
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Ramil Usmanov
Сборная Испании, без игроков Барсы, знатно облажалась.
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Игорь Климов
Гави - это неутомимый моторчик в любой команде, почему его не выпустил тренер в основном составе?!
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NartApsua
Ответ Barca
И не говори! Распиаренные бруски! Зато вон, Дани Себальяс вышел и сразу результат сделал
А как вчера справа был хорош Карвахаль! Я просто в восторге от вчерашней его игры. Теперь, наконец, мы все сможем забыть о тёмных каталонских временах сборной Испании 2008-2012 годов и, наконец, вдоволь насладимся успехами обновлённой испанской сборной!
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dadahandadahan3@gmail.com
Без игроков Барселоны, сборная Испания просто (ноль) вот и вам доказательства 🤝
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Barca
Ответ Nadim Terente
Почему Бальде выбыл с состава ? Что то с ним случилось? Кто то знает?
🇪🇸 Алехандро Бальде возвращается в «Барселону», он не сыграет против Шотландии.

❗️Регламент позволяет включать в заявку 23 игрока, поэтому тренер был вынужден исключить двух игроков
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Barca
Ответ Nadim Terente
Почему Бальде выбыл с состава ? Что то с ним случилось? Кто то знает?
Не знаю, может какая-нибудь травма, либо конфликт с тренером, хотя новости про это не было
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Nadim Terente
Почему Бальде выбыл с состава ? Что то с ним случилось? Кто то знает?
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Barca
Ответ NartApsua
Опять да, из-за "барселонских брусков" проиграли? Ну что ты будешь делать! Пора выгонять из сборной всех этих каталонцев и тогда будет успех! Непременно!)
И не говори!
Распиаренные бруски!
Зато вон, Дани Себальяс вышел и сразу результат сделал
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NartApsua
Опять да, из-за "барселонских брусков" проиграли? Ну что ты будешь делать! Пора выгонять из сборной всех этих каталонцев и тогда будет успех! Непременно!)
+2
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Barca
Ответ Денис Петров
Ни один игрок Барсы не вышел в старте впервые с 2021 года. Итог 0:2 поражение. Новый тренер конечно только строит команду, но такая сильная ротация редко к чему хорошему приводила.
Зато вышел НН из Мадрида и "сделал разницу"🤓
+2
-1
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СД18
Меньше шансов получить травмы перед главными играми сезона.
P.s. Не забуду бездарную тактику этого тренера в финале ОИ против бразильцев
+4
0
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Денис Петров
Ни один игрок Барсы не вышел в старте впервые с 2021 года. Итог 0:2 поражение. Новый тренер конечно только строит команду, но такая сильная ротация редко к чему хорошему приводила.
+2
-1
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Barca
Зато "Мадридиста" не будут жаловаться, типо:"А посему так мнёго игроков Барсы?😥хнык хнык"
+10
-1
+9
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