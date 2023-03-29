15 комментариев

Поскольку Алехандро Бальде выбыл из состава и отправился обратно в «Барселону», а Педри пропустили сборы из-за травмы, 18-летний Гави стал единственным игроком «сине-гранатовых», в составе сборной Испании во время матча с Шотландией во вторник.

Новый главный тренер Фурии Рохи Луис де ла Фуэнте решил оставить юного игрока на скамейке запасных и выпустил только на 79-й минуте.

Таким образом, ни один игрок «Барсы» не вышел в стартовом составе сборной Испании впервые за два года — с марта 2021 года.

Напомним, как выглядел состав испанцев во вчерашнем матче с Шотландией, который команда Де ла Фуэнте проиграла (2:0):