По словам бывшего кандидата в президенты «Барселоны» Виктора Фонта, «блауграна» близка к возвращению Лионеля Месси:

«Если Хави хочет видеть Месси в своей команде, а Хави хотел этого еще два года назад, клуб должен сделать все возможное, чтобы вернуть игрока. Похоже, сейчас стороны все ближе к соглашению. Самым важным является экономический вопрос. Многие хотят, чтобы Месси вернулся, но для этого необходимо подбить финансы, а это сделать сложно. Но его возвращение, несомненно, поможет «Барсе» показать себя с лучшей стороны».

Действительно, многим игрокам «Барсы» придется существенно урезать свои зарплаты, чтобы клуб смог удовлетворить финансовые требования аргентинца.

Но и этого может быть недостаточно. Не будем забывать, что «блауграна» не сумела зарегистрировать контракт Гави, хотя полузащитник в спортивном плане, безусловно, намного полезнее для команды.

С другой стороны, «Барселона» может прилично заработать на Месси, одно его присутствие в команде существенно повысит интерес рекламодателей и спонсоров к «блаугране».

Встает вопрос, насколько возвращение Месси в «Барселону» оправдано? Если откинуть фанатскую сентиментальность, как бы вы ответили на этот вопрос?