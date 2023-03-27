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Экс-кандидат в президенты «Барселоны» уверен, что клуб близок к возвращению Месси на «Камп Ноу»

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Виктор Фонт
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По словам бывшего кандидата в президенты «Барселоны» Виктора Фонта, «блауграна» близка к возвращению Лионеля Месси:

«Если Хави хочет видеть Месси в своей команде, а Хави хотел этого еще два года назад, клуб должен сделать все возможное, чтобы вернуть игрока. Похоже, сейчас стороны все ближе к соглашению. Самым важным является экономический вопрос. Многие хотят, чтобы Месси вернулся, но для этого необходимо подбить финансы, а это сделать сложно. Но его возвращение, несомненно, поможет «Барсе» показать себя с лучшей стороны».

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Действительно, многим игрокам «Барсы» придется существенно урезать свои зарплаты, чтобы клуб смог удовлетворить финансовые требования аргентинца.

Но и этого может быть недостаточно. Не будем забывать, что «блауграна» не сумела зарегистрировать контракт Гави, хотя полузащитник в спортивном плане, безусловно, намного полезнее для команды.

С другой стороны, «Барселона» может прилично заработать на Месси, одно его присутствие в команде существенно повысит интерес рекламодателей и спонсоров к «блаугране».

Встает вопрос, насколько возвращение Месси в «Барселону» оправдано? Если откинуть фанатскую сентиментальность, как бы вы ответили на этот вопрос?

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