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«Я проголосую за тебя». Фанаты «Барселоны» уже назначили Пике следующим президентом клуба

Жоан Лапорта Жоан Лапорта
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Жерар Пике Жерар Пике
Футбол Футбол

Пике повесил бутсы на гвоздь и почти сразу взялся за испанский медиафутбол. Созданная им Кингс Лига быстро набрала популярность.

«Финал четырех» на «Камп Ноу» посетили 91 594 зрителя. «Барселона» за проведение мероприятия получила 2,5 млн евро. А Пике показал себя эффективным менеджером.

Болельщики «Барселоны» уверены, что именно Пике должен в будущем сменить Лапорту на посту президента «блауграны».

Своим мнением фанаты делятся в соцсетях:

💭 «Пике точно захочет стать президентом «Барсы» после Лапорты. Он может победить на выбора без проблем, да у него даже конкурентов не будет. Он уже помогает клубу, как президент».

💭 «Жерар Пике — гений и отличный бизнесмен. Он обязательно станет президентом «Барсы» в будущем. Всего через несколько месяцев после выхода на пенсию этот чувак создал турнир, на финал которого были проданы почти все места «Камп Ноу». Это просто удивительно».

💭 «Возможно, финал Кингс Лиги было бы выгоднее провести в столице Испании, но Жерар выбрал Барселону. Знаете, я даже не удивился. Этот человек — будущее клуба. «Барселона» поступит очень глупо, если не назначит его президентом».

💭 «У Пике есть все, чтобы в будущем стать величайшим президентом в истории «Барселоны». Он очень умный менеджер, мы смогли в этом убедиться. Думаю, он очень поможет нашему клубу».

💭 «Если честно, я думал, что этот турнир — развлечение для бывших игроков. Черт, я так ошибался! Участники и фанаты Кингс Лиги так наслаждаются футболом. Поздравляю, Пике, это удивительное достижение. Я уверен, что когда-нибудь ты станешь президентом «Барселоны». Я буду голосовать за тебя».

Сможет ли Пике стать президентом «блауграны»? Захочет ли сам Жерар занять эту должность?

6 комментариев

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& Co1366
Пока ещё рановато, надо освоиться в этой другой сфере.
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Игорь Климов
Ответ Alexlagodny
Представляешь, подъезжает автобус Реала к Камп Ноу, а из-за углов голоса: «вешайтесь духи» 😂🤣😂
Примерно так всё и будет)
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Més que un Max
Ждём трек от Шакиры со словами "Ты мог бы стать президентом Renault, но выбрал Барселону"
+1
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Alexlagodny
Ответ Игорь Климов
Если это случится, то постоянный троллинг Реала будет обеспечен от Пике.
Представляешь, подъезжает автобус Реала к Камп Ноу, а из-за углов голоса: «вешайтесь духи» 😂🤣😂
+2
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Alexlagodny
Местные болельщики наверное знают его лучше нас, может они и правы.
+2
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Игорь Климов
Если это случится, то постоянный троллинг Реала будет обеспечен от Пике.
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