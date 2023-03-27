FC BARCELONA
Блог

Отец Ансу Фати ведет переговоры с «Барсой» — стали известны его требования к клубу

Клубы Клубы
Барселона Барселона
Ансу Фати Ансу Фати
Футбол Футбол

По информации испанских СМИ, отец Ансу Фати, Бори Фати, сегодня провел встречу в офисе «Барселоны», на которой присутствовали Матеу Алемани и Йорди Кройф. 

По данным COPE, окружение Фати хочет, чтобы клуб разрешил юноше уйти в конце сезона. 

В этом сезоне форвард сильно потерял форму, вернувшись после травмы и больше не является игроком стартового состава «Барсы». 

С начала сезона Ансу сыграл за «Барсу» 38 матчей, но только в пяти из последних 15 матчей в Ла Лиге он выходил на поле с первых минут. В активе футболиста всего 6 забитых мячей. 

В Испании и Англии есть команды, которые с удовольствием взяли бы Фати к себе. «Барселона» может рассмотреть возможность аренды для футболиста. 

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ramal Ali
Ответ СД18
Нужно реанимировать карьеру пока не поздно. Ему бы подошла Серия А, но не АПЛ. Попробывать отдать в аренду или продать с правом первоочередного выкупа.
В сериа а ему не дадут сыграть особенно с травмами
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СД18
Нужно реанимировать карьеру пока не поздно. Ему бы подошла Серия А, но не АПЛ. Попробывать отдать в аренду или продать с правом первоочередного выкупа.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nadim Terente
Освобождай Номер, Месси на подходе
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий