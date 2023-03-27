По информации испанских СМИ, отец Ансу Фати, Бори Фати, сегодня провел встречу в офисе «Барселоны», на которой присутствовали Матеу Алемани и Йорди Кройф.

По данным COPE, окружение Фати хочет, чтобы клуб разрешил юноше уйти в конце сезона.

В этом сезоне форвард сильно потерял форму, вернувшись после травмы и больше не является игроком стартового состава «Барсы».

С начала сезона Ансу сыграл за «Барсу» 38 матчей, но только в пяти из последних 15 матчей в Ла Лиге он выходил на поле с первых минут. В активе футболиста всего 6 забитых мячей.