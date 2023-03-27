Отец Ансу Фати ведет переговоры с «Барсой» — стали известны его требования к клубу
По информации испанских СМИ, отец Ансу Фати, Бори Фати, сегодня провел встречу в офисе «Барселоны», на которой присутствовали Матеу Алемани и Йорди Кройф.
По данным COPE, окружение Фати хочет, чтобы клуб разрешил юноше уйти в конце сезона.
В этом сезоне форвард сильно потерял форму, вернувшись после травмы и больше не является игроком стартового состава «Барсы».
С начала сезона Ансу сыграл за «Барсу» 38 матчей, но только в пяти из последних 15 матчей в Ла Лиге он выходил на поле с первых минут. В активе футболиста всего 6 забитых мячей.
В Испании и Англии есть команды, которые с удовольствием взяли бы Фати к себе. «Барселона» может рассмотреть возможность аренды для футболиста.
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