🥴 «Это было неправильно, но она была хорошей мамой, делая все, чтобы помочь своему сыну». Твиттер обсуждает слухи об отношении матери Пике к изменам сына
В испанских соцсетях активно обсуждают информацию о том, что Шакира имела конфликт с матерью Пике.
Мы уже писали, что Жерар тайно встречался с Кларой Чиа в доме матери.
Оказывается, что однажды певица даже застала Пике с новой пассией, устроив скандал не только Жерару, но и его маме, скрывавшей измены сына.
Певица была настолько разгневана, что ударила свекровь.
В соцсетях активно обсуждают эту информацию.
💭 «Быть хорошей мамой означает, что вы должны говорить детям правду, когда они делают что-то неправильно».
💭 «Люблю Шакиру, но ее фанаты достали».
💭 «Это было неправильно? Да, но она была хорошей мамой, делая все, чтобы помочь своему сыну».
💭 «Ух ты... когда ты не уважаешь других женщин... удивительно, что твой сын тоже не уважает женщин, да?».
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