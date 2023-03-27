В испанских соцсетях активно обсуждают информацию о том, что Шакира имела конфликт с матерью Пике.

Мы уже писали, что Жерар тайно встречался с Кларой Чиа в доме матери.

Оказывается, что однажды певица даже застала Пике с новой пассией, устроив скандал не только Жерару, но и его маме, скрывавшей измены сына.

Певица была настолько разгневана, что ударила свекровь.

В соцсетях активно обсуждают эту информацию.

💭 «Быть хорошей мамой означает, что вы должны говорить детям правду, когда они делают что-то неправильно».

💭 «Люблю Шакиру, но ее фанаты достали».

💭 «Это было неправильно? Да, но она была хорошей мамой, делая все, чтобы помочь своему сыну».

💭 «Ух ты... когда ты не уважаешь других женщин... удивительно, что твой сын тоже не уважает женщин, да?».