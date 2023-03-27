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🥴 «Это было неправильно, но она была хорошей мамой, делая все, чтобы помочь своему сыну». Твиттер обсуждает слухи об отношении матери Пике к изменам сына

Шакира
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В испанских соцсетях активно обсуждают информацию о том, что Шакира имела конфликт с матерью Пике.

Мы уже писали, что Жерар тайно встречался с Кларой Чиа в доме матери.

Оказывается, что однажды певица даже застала Пике с новой пассией, устроив скандал не только Жерару, но и его маме, скрывавшей измены сына.

Певица была настолько разгневана, что ударила свекровь.

В соцсетях активно обсуждают эту информацию.

💭 «Быть хорошей мамой означает, что вы должны говорить детям правду, когда они делают что-то неправильно».

💭 «Люблю Шакиру, но ее фанаты достали».

💭 «Это было неправильно? Да, но она была хорошей мамой, делая все, чтобы помочь своему сыну».

💭 «Ух ты... когда ты не уважаешь других женщин... удивительно, что твой сын тоже не уважает женщин, да?».

1 комментарий

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василий иванов
Маму Пике упрекнуть не в чем, она охраняет своего детеныша при любых раскладах, а вот о Шакире говорит очень многое. Поднять руку на другого человека в семейной ссоре, та еще стерва значит. Вот и думайте почему Пике ливнул от нее.
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