Усман Дембеле тренировался сверхурочно на базе «Барселоны». Вчера вечером Дембеле поделился этой фотографией в Twitter и подписал ее «Работа на газоне».

Дембеле так усердно работает над своей физической формой, поэтому есть надежда, что он попадет в состав «Барсы» в класико в ответном полуфинальном матче Кубка Короля, который запланирован на 5 апреля.

Последняя травма Дембеле вывела его из строя 28 января во время матча с “Жироной”.