Дембеле проводит дополнительные тренировки, чтобы восстановиться к класико
Усман Дембеле тренировался сверхурочно на базе «Барселоны». Вчера вечером Дембеле поделился этой фотографией в Twitter и подписал ее «Работа на газоне».
Дембеле так усердно работает над своей физической формой, поэтому есть надежда, что он попадет в состав «Барсы» в класико в ответном полуфинальном матче Кубка Короля, который запланирован на 5 апреля.
Последняя травма Дембеле вывела его из строя 28 января во время матча с “Жироной”.
Тем не менее, 25-летний игрок остается одним из самых результативных нападающих "Барсы" в этом сезоне: у него на счету 8 голов и 7 результативных передач.
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