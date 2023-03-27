FC BARCELONA
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Дембеле проводит дополнительные тренировки, чтобы восстановиться к класико

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Усман Дембеле Усман Дембеле
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Усман Дембеле тренировался сверхурочно на базе «Барселоны». Вчера вечером Дембеле поделился этой фотографией в Twitter и подписал ее «Работа на газоне». 

Дембеле так усердно работает над своей физической формой, поэтому есть надежда, что он попадет в состав «Барсы» в класико в ответном полуфинальном матче Кубка Короля, который запланирован на 5 апреля.  

Последняя травма Дембеле вывела его из строя 28 января во время матча с “Жироной”.  

Тем не менее, 25-летний игрок остается одним из самых результативных нападающих "Барсы" в этом сезоне: у него на счету 8 голов и 7 результативных передач. 

4 комментария

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rej1sta
Его как будто подменили, но это не может не радовать)
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MK
Молодец, подход к делу впечатляет
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Barca
Хочет восстановиться к Классико, а то он забыл, как это "унижать Реал"
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Игорь Климов
Полного востановления Дембеле, очень будет нужен в Эль-Класико!
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