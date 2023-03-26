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Гюндоган склоняется к переходу в «Барсу» по двум причинам. Одна никак не связана с футболом

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На фоне интереса со стороны «Барселоны» «Манчестер Сити» предложил Илкаю Гюндогану продление контракта на один год, сообщает издание Diario Sport.

Но английский клуб опасается, что полузащитник отклонит предложение и переедет на «Камп Ноу» в качестве свободного агента. На это есть две причины.

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Во-первых, Гюндоган давно мечтает играть за «Барсу». Немец влюблен в игровой стиль каталонцев. Вторая причина никак не связана с футболом. Жена Илкая устала жить в Англии, переезд в Барселону был бы идеальным вариантом.

Diario Sport добавляет, что «блауграна» готова предложить Гюндогану двухлетний контракт, хоть и не на таких выгодных условиях. Хави нравится немец, тренер считает, что Илкай сможет играть на нескольких позициях.

Перейдет ли Гюндоган в «Барсу»? Чем он поможет команде?

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