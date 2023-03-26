И при чем тут «Леванте»?

В 2023 году ко всем чемпионским титулам «Барселоны» может прибавиться еще два. За сезоны 2022/23 и 1937.

С 1936 по 1939 г. в Испании шла гражданская война. Из-за этого конфликта RFEF (Королевская федерация футбола Испании) не проводила официальных турниров.

Однако в 1937 году в республиканской части страны было организовано соревнование (Средиземноморская лига), в котором приняли участие 8 команд: «Барселона», «Эспаньол», «Жирона», «Валенсия», «Леванте», «Химнастико», «Гранольерс», «Атлетико Кастельон».

«Атлетико» и «Реал» тоже были приглашены, но в конечном итоге они не смогли принять участие из-за того, что их город находился слишком близко к линии фронта.

«Барса» вышла победителем после 14 туров, опередив «Эспаньол» на одно очко. Однако RFEF не признал это официальным титулом.

В 2007 году «Барса» обратилась к RFEF с просьбой засчитать их победу в Средиземнорской лиге как титул чемпиона Ла Лиги, но ее отклонили.

ESPN сообщил, что теперь каталонцы направили новое обращение в вышестоящие органы. В качестве основного аргумента будет использован кейс «Леванте».

Поскольку в 1937 году RFEF не организовывал Кубок Испании, команды устроили собственный турнир под названием Кубок свободной Испании, где выиграл «Леванте». 25 марта RFEF одобрил их запрос и засчитал его как официальный трофей Кубка Испании.

Таким образом, «Барса» надеется, что их победа в лиге в 1937 году также будет считаться официальным трофеем Ла Лиги. Каталонцы могут выиграть два чемпионских титула в 2023 году: один на поле и один в суде.

На данный момент у клуба 26 чемпионских титулов.