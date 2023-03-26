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«Я пригрозила мужу разводом»: Хави мог уйти из «Барсы» в «Милан» в 19 лет, помешала мать

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Сейчас в это трудно поверить, но было время, когда легенда «Барселоны» Хави едва не ушел  в другой клуб, когда ему было 19 лет.

Как рассказал сам Хави, тогдашний тренер «Барсы» Луи Ван Гал сказал, что ему не место в основной команде, и отправил его обратно в молодежку.

Это было связано с тем, что Пеп Гвардиола, который был первым выбором Ван Гала в полузащите, вернулся после травмы.

Тем временем президент «Милана» Адриано Галлиани был в восторге от идеи подписать контракт с испанцем и предложил ему пятилетний контракт, работу для его отца и пообещал ему место в основе.

От предложения было невозможно отказаться, но Хави сделал это, когда в дело вмешалась его мать Мария.

«В то время перед ним был Пеп… Я всегда думал, что, хотя это может быть сложно, он добьется успеха в «Барселоне». «Я пригрозила мужу разводом», - заявила она.

2 комментария

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Maksat S
Ушел бы в Милан, и дон Карло все равно нашел бы ему место в полузащите рядом с Пирло Гаттузо Зеедорфом Руи Коштой и Кака )))
0
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Дзюбиньо
Ушёл бы в Милан, на него забили бы
+3
0
+3
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