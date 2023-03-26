Сборная Испании разобралась с норвжецами (3:0), в матче приняли участие два игрока «Барселоны» – Гави и Алекс Бальде. К счастью для болельщиков катлонцев, их игроки не получили травмы. Даже больше – один из них поучаствовал в победном мяче.

На 13 минуте Алекс Бальде оформил ассист на Дани Ольмо и стал третьим самым молодым испанцем с голевой передачей за сборную.

Удивительно, но первые два – тоже игроки «Барсы». Похоже, это очередное подтверждение, что каталонцы умеют работать с молодыми.

Самые молодые игроки, отдавшие ассист за сборную Испании с 2006 года:

• Сеск Фабрегас против Северной Ирландии (19 лет и 125 дней) - 2006.

• Педри против Косово (19 лет и 126 дней) - 2021.

• Алекс Бальде против Норвегии (19 лет и 158 дней) - 2023.