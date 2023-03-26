Главный тренер женского «Реала» Альберто Торил не явился на послематчевую пресс-конференцию после того, как его команда проиграла «Барсе» со счетом 0:1.

Во время игры Торил резко критиковал судейство. «Блауграна» забила свой единственный гол с пенальти.

Некоторые болельщики «Барсы», наблюдавшие за игрой, признают, что пенальти был довольно спорным – но разве это оправдание для неявки?

Alpha-DG (Твиттер): «Думаю, это глубоко укоренилось в их ДНК».

Som i serem FCB (Твиттер): «А потом они рассказывают нам о доминировании».

Женская «Барса» теперь на 13 очков опережает «Реал» в турнирной таблице.