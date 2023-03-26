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«Это глубоко в их ДНК»: тренер женского «Реала» бойкотирует пресс-конференцию после поражения в Эль-Класико

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Главный тренер женского «Реала» Альберто Торил не явился на послематчевую пресс-конференцию после того, как его команда проиграла «Барсе» со счетом 0:1.

Во время игры Торил резко критиковал судейство. «Блауграна» забила свой единственный гол с пенальти.

Некоторые болельщики «Барсы», наблюдавшие за игрой, признают, что пенальти был довольно спорным – но разве это оправдание для неявки?

Alpha-DG (Твиттер): «Думаю, это глубоко укоренилось в их ДНК».

Som i serem FCB (Твиттер): «А потом они рассказывают нам о доминировании».

Женская «Барса» теперь на 13 очков опережает «Реал» в турнирной таблице.

6 комментариев

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Артём Околович
Ответ КАБАН1997
В ДНК Барсы водить судей в рестораны, дарить дорогие подарки, делать сомнительные выплаты и кто-то еще после этого считает эту команду достойной ???
уж не фану Реала говорить про достоинство. Легендарный судейский позор против Баварии, гол Рамоса в финале ЛЧ врезались в память всем фанатам футбола на долгие годы
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КАБАН1997
Ответ Артём Околович
нытье уже закрепилось в ДНК Реала
В ДНК Барсы водить судей в рестораны, дарить дорогие подарки, делать сомнительные выплаты и кто-то еще после этого считает эту команду достойной ???
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Balgali Myrzahmet
И здесь судьи тянут путалонский клуб
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Real_v_dushe
Очевидно, что происходит что-то странное. И я не понимаю, почему лига не начинает разбираться с судьями и не запускает в отношении них расследование. Это же уже ни в какие ворота не лезет, просто нагло плюют в лицо.
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& Co1366
Девчонки Барсы не подкачали, продолжили традицию.
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Артём Околович
нытье уже закрепилось в ДНК Реала
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