«Это глубоко в их ДНК»: тренер женского «Реала» бойкотирует пресс-конференцию после поражения в Эль-Класико
Главный тренер женского «Реала» Альберто Торил не явился на послематчевую пресс-конференцию после того, как его команда проиграла «Барсе» со счетом 0:1.
Во время игры Торил резко критиковал судейство. «Блауграна» забила свой единственный гол с пенальти.
Некоторые болельщики «Барсы», наблюдавшие за игрой, признают, что пенальти был довольно спорным – но разве это оправдание для неявки?
Alpha-DG (Твиттер): «Думаю, это глубоко укоренилось в их ДНК».
Som i serem FCB (Твиттер): «А потом они рассказывают нам о доминировании».
Женская «Барса» теперь на 13 очков опережает «Реал» в турнирной таблице.
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