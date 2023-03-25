Получилось не очень.

«В «Атлетико» у меня все хорошо. Моему телу нужны такие же тренировки, как здесь. В «Барсе» так было не всегда. Вот почему я получал травмы», − сказал Мемфис Депай в интервью AD.

Слова форварда звучат подозрительно, так как многие игроки хвалили Хави за качество тренировок. Они стали сильно лучше по сравнению с временем при Кумане.

Также во время интервью Мемфис внезапно встал на защиту Роналда и сказал, что в «Барселоне» слишком критически отнеслись к его соотечественнику.

В 2022 году Депай получил аж 4 травмы и пропустил 29 игр.