Депай в очередной раз вспомнил про «Барселону». На этот раз для того, чтобы оправдать свои травмы
Получилось не очень.
«В «Атлетико» у меня все хорошо. Моему телу нужны такие же тренировки, как здесь. В «Барсе» так было не всегда. Вот почему я получал травмы», − сказал Мемфис Депай в интервью AD.
Слова форварда звучат подозрительно, так как многие игроки хвалили Хави за качество тренировок. Они стали сильно лучше по сравнению с временем при Кумане.
Также во время интервью Мемфис внезапно встал на защиту Роналда и сказал, что в «Барселоне» слишком критически отнеслись к его соотечественнику.
В 2022 году Депай получил аж 4 травмы и пропустил 29 игр.
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