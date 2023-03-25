После матча с мадридским «Реалом» раздевалку «Барселоны» посетил Пьер-Эмерик Обамеянг. Бывший форвард каталонцев поздравил команду с победой, и некоторые игроки были особенно рады его видеть.

Больше всех визит Обамеянга осчастливил Гави – неподдельно широкая улыбка испанца говорит сама за себя.

За небольшой период Обамеянга в «Барсе» Гави очень сдружился с ним: в прошлом году испанец в соцсетях поздравлял габонца с продлением контракта, а затем и Пьер-Эмерик поздравил его в ответ.

Когда болельщики увидели Обамеянга, идущего в раздевалку «Барсы», они кричали «Оставайся здесь». Хотели бы, чтобы форвард вернулся в клуб?