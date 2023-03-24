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Гави удалили с официального сайта Ла Лиги. Что это значит?

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Поклонники «Барселоны» в соцсетях заметили, что с официального сайта Ла Лиги пропала анкета Гави.

Фанаты «блауграны» задались простым вопросом – а что, собственно, произошло? Ответ настолько прост, насколько печален.

Гави большем не является игроком основного состава «Барселоны». А значит, Пабло вновь считается футболистом молодежки «блауграны».

В конце января каталонцы получили от Коммерческого суда Барселоны временное разрешение на регистрацию Гави в качестве игрока основы. Клуб обратился в суд, получив от Ла Лиги отказ зарегистрировать юношу.

После дальнейших судебных разбирательств лига одержала победу. Регистрация нового контракта полузащитника с «блауграной» была отменена, к Гави вернулся статус футболиста молодежной команды.

По информации The Athletic, в контракте Пабло есть пункт, позволяющий юноше летом покинуть «Барселону» в качестве свободного агента. Но, зная характер Гави, он вряд ли решится на этот шаг.

Остается надеяться, что на игре полузащитника это никак не скажется.

8 комментариев

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Real_v_dushe
Ответ azamjzhon
Развал ЛаЛиги продолжается, Тебас старается из-за всех сил. Как в 90е старался Горбачёв в развале С.Союза.
Не надо один проблемный клуб к Ла Лиге приравнивать, манию величия запредельную свою оставьте при себе
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Сурхай Лукманов
Ответ Sakhib Dagalaev
Надеюсь не с одним кандидатом
Пике 😁
+1
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Sakhib Dagalaev
Ответ Сурхай Лукманов
У него в декабре выборы .
Надеюсь не с одним кандидатом
+1
0
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Vlad Ryzhov
Болельщики Барсы, следующие выборы президента ЛЛ в декабре этого года. Терпения, скоро это закончится🙏
+3
-2
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МГЕР
Ответ Сурхай Лукманов
У него в декабре выборы .
Скорее бы
+1
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Сурхай Лукманов
Ответ МГЕР
Он дождётся своего печального конца. Бог всё видит🙏🙏🙏
У него в декабре выборы .
+3
0
+3
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МГЕР
Ответ azamjzhon
Развал ЛаЛиги продолжается, Тебас старается из-за всех сил. Как в 90е старался Горбачёв в развале С.Союза.
Он дождётся своего печального конца. Бог всё видит🙏🙏🙏
+3
0
+3
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azamjzhon
Развал ЛаЛиги продолжается, Тебас старается из-за всех сил. Как в 90е старался Горбачёв в развале С.Союза.
+7
-2
+5
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