8 комментариев

Поклонники «Барселоны» в соцсетях заметили, что с официального сайта Ла Лиги пропала анкета Гави.

Фанаты «блауграны» задались простым вопросом – а что, собственно, произошло? Ответ настолько прост, насколько печален.

Гави большем не является игроком основного состава «Барселоны». А значит, Пабло вновь считается футболистом молодежки «блауграны».

В конце января каталонцы получили от Коммерческого суда Барселоны временное разрешение на регистрацию Гави в качестве игрока основы. Клуб обратился в суд, получив от Ла Лиги отказ зарегистрировать юношу.

После дальнейших судебных разбирательств лига одержала победу. Регистрация нового контракта полузащитника с «блауграной» была отменена, к Гави вернулся статус футболиста молодежной команды.

По информации The Athletic, в контракте Пабло есть пункт, позволяющий юноше летом покинуть «Барселону» в качестве свободного агента. Но, зная характер Гави, он вряд ли решится на этот шаг.

Остается надеяться, что на игре полузащитника это никак не скажется.