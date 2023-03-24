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Стали известны два условия, выполнение которых необходимо для возвращения Месси в «Барсу»

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Ни дня без новости о возможном возвращении Месси на «Камп Ноу».

Жерар Ромеро поделился с поклонниками «блауграны» новой информацией. По сведениям журналиста, есть два условия, выполнение которых необходимо для трансфера аргентинца в «Барселону».

Во-первых, каталонцам нужно урезать зарплаты Серджи Бускетсу, Жорди Альбе и еще нескольким футболистам, которые зарабатывают больше остальных. При этом по информации авторитетного французского издания L’Équipe, сейчас в Европе только «ПСЖ» может удовлетворить финансовые требования Месси.

Lionel Messi hits 800 career goals on Argentina return after World Cup glory | Football News | Sky Sports

Второе условие связано с Лапортой. Близкий к президенту «Барсы» человек уже несколько месяцев пытается убедить аргентинца вернуться в столицу Каталонии. Однако лично Лапорта с Месси еще не встречался. Вероятно, очная встреча Жоана и Лео – тот самый шаг, о котором говорил Агуэро.

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает этим летом, руководство французского клуба работает над продлением соглашения с нападающим.

Как смотрите на эти условия? Неужели финансовая составляющая будет иметь такую значимость в процессе возвращения Лео в «Барсу»?

3 комментария

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med-a-lion
Ответ Айлин 1990
Заскриньте, Месси перейдёт в Барсу за очень мизерные зарплату для современного футбола. Он будет получать примерно столько сколько Бускетс.
Если перейдет то там будут такие бонусы что мама не горюй, самые большие в истории, полагаю. Типа, все деньги с прощального матча, процент от доходов клуба и так далее. А зарплата, да, может и не большая будет.
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Алибек Багаутдинов
Ответ Айлин 1990
Заскриньте, Месси перейдёт в Барсу за очень мизерные зарплату для современного футбола. Он будет получать примерно столько сколько Бускетс.
Заскринил. Надеюсь так и будет. Но я не уверен в этом((
С чего такая уверенность?)
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Айлин 1990
Заскриньте, Месси перейдёт в Барсу за очень мизерные зарплату для современного футбола.
Он будет получать примерно столько сколько Бускетс.
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