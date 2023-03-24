Ни дня без новости о возможном возвращении Месси на «Камп Ноу».

Жерар Ромеро поделился с поклонниками «блауграны» новой информацией. По сведениям журналиста, есть два условия, выполнение которых необходимо для трансфера аргентинца в «Барселону».

Во-первых, каталонцам нужно урезать зарплаты Серджи Бускетсу, Жорди Альбе и еще нескольким футболистам, которые зарабатывают больше остальных. При этом по информации авторитетного французского издания L’Équipe, сейчас в Европе только «ПСЖ» может удовлетворить финансовые требования Месси.

Второе условие связано с Лапортой. Близкий к президенту «Барсы» человек уже несколько месяцев пытается убедить аргентинца вернуться в столицу Каталонии. Однако лично Лапорта с Месси еще не встречался. Вероятно, очная встреча Жоана и Лео – тот самый шаг, о котором говорил Агуэро.

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает этим летом, руководство французского клуба работает над продлением соглашения с нападающим.

Как смотрите на эти условия? Неужели финансовая составляющая будет иметь такую значимость в процессе возвращения Лео в «Барсу»?