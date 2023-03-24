FC BARCELONA
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Четверо игроков «Барсы» выросли в цене – Бальде аж в два раза

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Специализированный портал Transfermarkt обновил информацию о стоимости игроков 23 марта, согласно которой сразу четверо представителей «Барселоны» выросли в цене.

Марк-Андре тер Стеген: с 30 до 40 млн евро

Рональд Араухо: с 60 до 70 млн евро

Алехандро Бальде: с 15 до 30 млн евро

Френки де Йонг: с 50 до 60 млн евро

Все четверо были ключевыми игроками для Хави в этом сезоне, так что рост их стоимости не стал неожиданностью (хотя, возможно, Де Йонги Тер Штеген могли бы вырасти в цене еще больше).

Прогресс Бальде стал самым стремительным. В начале сезона Transfermarkt оценивал молодого левого защитника всего в 4 млн евро.

5 комментариев

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Raybay
а что толку, срочно нужны спонсоры на 200 лям ... откуда их взять когда идет расследование
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& Co1366
Полностью согласен с этими данными.
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cektor
я думал защита больше вырастит , тот же Кристенсен
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Игорь Климов
Игроки Барселоны прогрессируют и соответственно растут в цене.
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Hella black
Это только начало 👆🏼
+4
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