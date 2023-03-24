Специализированный портал Transfermarkt обновил информацию о стоимости игроков 23 марта, согласно которой сразу четверо представителей «Барселоны» выросли в цене.

Марк-Андре тер Стеген: с 30 до 40 млн евро

Рональд Араухо: с 60 до 70 млн евро

Алехандро Бальде: с 15 до 30 млн евро

Френки де Йонг: с 50 до 60 млн евро

Все четверо были ключевыми игроками для Хави в этом сезоне, так что рост их стоимости не стал неожиданностью (хотя, возможно, Де Йонги Тер Штеген могли бы вырасти в цене еще больше).

Прогресс Бальде стал самым стремительным. В начале сезона Transfermarkt оценивал молодого левого защитника всего в 4 млн евро.