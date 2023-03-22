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Молодой Пеп Гвардиола работал моделью и даже выходил на подиум. В сети нашли архивное видео, и Пеп на нем очень хорош🔥🔥🔥

Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
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Еще и с волосами на голове.

Оказывается, главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола когда-то стал первым игроком «Барселоны», принявшим участие в модном показе.

В середине 1990-х модельер из Каталонии Антонио Миро попросил Гвардиолу принять участие в одном из показов дизайнера, и Пеп согласился

Сын Миро Давид рассказал эту историю в первую годовщину смерти дизайнера; Миро умер 3 февраля 2022 года в возрасте 74 лет.

«Пеп спросил моего отца в 90-х, может ли он быть моделью для него», — сказал сын Миро Дэвид журналу Mundial Magazine.

«Мой отец болел за «Барселону», поэтому ему понравилась эта идея, и он согласился».

«Йохан Кройф впоследствии наказал Пепа за непрофессионализм, а когда несколько лет спустя защитник «Барселоны» Жерар Пике также захотел поучаствовать в показе у моего отца, Гвардиола не позволил ему. Самое забавное во всем этом то, что все предметы одежды, которые Гвардиола носил на этом шоу, были распроданы за несколько дней».

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