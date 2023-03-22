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Восстановление Педри затягивается, у него рецидив. В клубе совершили ошибку

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У Педри рецидив травмы, и его возвращение на поле откладывается.

Авторитетный журналист Тони Хуанмарти из издания Relevo сообщил, что клуб форсировал восстановление игрока. На прошлой неделе, когда Педри не был готов на 100%, его хотели не только включить его в заявку на класико, но и подготовить к выходу в стартовом составе. Это привело к рецидиву, который нивелирует прогресс последних недель.

Педри точно пропустит матч против мадридского «Реала» 5 апреля, и теперь тренерский штаб хочет действовать с максимальной осторожностью. В клубе признают, что, возможно, поторопились с его возвращением, но при этом отмечают, что восстановление полузащитника продвигалось хорошо.

Catalunya Radio назвала срок, на который выбыл Педри. Сообщается, что выздоровление замет еще три-четыре недели.

Педри выбыл из строя из-за травмы после матча с «Манчестер Юнайтед» 16 февраля. В этом сезоне он забил 7 голов в 30 матчах за «Барселону».

 

8 комментариев

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Real Madrid l
Ответ & Co1366
Лишь бы не повторилась ситуация, как у Фати.
У Фати совсем другая ситуация была.
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Лысый череп
Ответ Сурхай Лукманов
главное есть Араухо 😂
Так он тоже травмирован...
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& Co1366
Лишь бы не повторилась ситуация, как у Фати.
0
0
0
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predMBAPPE
Ответ Сурхай Лукманов
Дембеле наверное будет в кубке играть
Значит начнет на плойке, закончит на поле)
0
0
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Сурхай Лукманов
Ответ predMBAPPE
Педри зато с Дембеле вместе в PlayStation поставят Реал на колени, пока их партнеры будут делать это на поле)))
Дембеле наверное будет в кубке играть
0
-1
-1
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Сурхай Лукманов
Ответ кто-то
Лучше подождать, Ла Лига уже у Барселоны, а 5 апреля, надеюсь выиграем💙❤️здоровья Педри
главное есть Араухо 😂
0
0
0
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predMBAPPE
Педри зато с Дембеле вместе в PlayStation поставят Реал на колени, пока их партнеры будут делать это на поле)))
+7
-1
+6
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кто-то
Лучше подождать, Ла Лига уже у Барселоны, а 5 апреля, надеюсь выиграем💙❤️здоровья Педри
+4
-1
+3
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