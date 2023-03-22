8 комментариев

У Педри рецидив травмы, и его возвращение на поле откладывается.

Авторитетный журналист Тони Хуанмарти из издания Relevo сообщил, что клуб форсировал восстановление игрока. На прошлой неделе, когда Педри не был готов на 100%, его хотели не только включить его в заявку на класико, но и подготовить к выходу в стартовом составе. Это привело к рецидиву, который нивелирует прогресс последних недель.

Педри точно пропустит матч против мадридского «Реала» 5 апреля, и теперь тренерский штаб хочет действовать с максимальной осторожностью. В клубе признают, что, возможно, поторопились с его возвращением, но при этом отмечают, что восстановление полузащитника продвигалось хорошо.

Catalunya Radio назвала срок, на который выбыл Педри. Сообщается, что выздоровление замет еще три-четыре недели.

Педри выбыл из строя из-за травмы после матча с «Манчестер Юнайтед» 16 февраля. В этом сезоне он забил 7 голов в 30 матчах за «Барселону».