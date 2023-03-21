Защитник «Барселоны» Жорди Альба рассказал о своем разговоре с Лионелем Месси после шокирующего ухода аргентинца с «Камп Ноу» в 2021 году.

«Я очень плохо отреагировал. В то утро, когда об уходе было объявлено, я разговаривал с Лео. Он сказал мне, что приехал из Ибицы в Барселону, и сказал мне, что собирается подписать контракт и продолжить играть за клуб», - поделился Жорди с Mundo Deportivo.

«Я помню, что был с женой у себя дома и увидел новость, я тогда не поверил. Я был в шоке две минуты. Для меня это был удар, у нас великолепные отношения с Лео, и я не мог поверить, что он покидает «Барселону».

«Я позвонил ему, и Лео объяснил, что продление технически было невозможно, я не хотел вдаваться в подробности, потому что только он и клуб знают правду. Но это был очень тяжелый момент... Можно задавать много вопросов, но... у меня нет ответов».

Новость о том, что Месси покидает «Барселону» по истечении срока контракта удивила очень многих. Напомним, что из-за финансовых трудностей, с которыми столкнулся каталонский клуб в 2021 году, продлить контракт с Месси не удалось.