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Роналдиньо в 43 все еще в полном порядке: вряд ли есть кто-то техничнее бразильца среди действующих футболистов🔥🔥🔥

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Роналдиньо Роналдиньо
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Мяч к нему буквально прилипает.

В феврале легенда «Барселоны» дебютировал в испанской медиалиге. Чемпион мира и Южной Америки, победитель Лиги чемпионов, обладатель «Золотого мяча» приехал на игру 8-го тура против «Пио» на розовом лимузине вместе с командой.

«Порсиньос» в дебютной игре бывшего футболиста «Барселоны» и сборной Бразилии уступил «Пио» по пенальти (0:0, 1:3).

За команду Ибаи Льяноса (испанский блогер, стример и киберспортивный комментатор) также играют Чичарито и легенда «Эспаньола» Рауль Тамудо.

А во вторник в сети появились кадры разминки 43-летнего бразильца – видео чем-то напоминает знаменитые трюки Марадоны, но Рон явно ничем не уступает аргентинской легенде. И это в 43 года!

1 комментарий

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Виталий
Рона хоть сейчас выпускай , в хорошей форме находится , мастерство как известно не пропьёшь )
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