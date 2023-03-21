Парню явно повезло с голом Кессиэ.

«Барселона» победила «Реал» в класико 2:1 в 26-м туре Ла Лиги.

Рональд Араухо отправил мяч в свои ворота уже на 9-й минуте. Серджи Роберто на 45-й восстановил равновесие. Гол Марко Асенсио на 81-й минуте отменили из-за офсайда. Франк Кессиэ на 92-й вывел каталонцев вперед, принеся ей победу.

После матча один из болельщиков «Барсы» встал на колено и сделал предложение своей девушке. Та ответила согласием ❤️