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Милота из класико❤️❤️❤️ Болельщики «Барселоны» обручились прямо на трибунах «Камп Ноу» 💫

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Парню явно повезло с голом Кессиэ.

«Барселона» победила «Реал» в класико 2:1 в 26-м туре Ла Лиги.

Рональд Араухо отправил мяч в свои ворота уже на 9-й минуте. Серджи Роберто на 45-й восстановил равновесие. Гол Марко Асенсио на 81-й минуте отменили из-за офсайда. Франк Кессиэ на 92-й вывел каталонцев вперед, принеся ей победу.

После матча один из болельщиков «Барсы» встал на колено и сделал предложение своей девушке. Та ответила согласием ❤️

3 комментария

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Экселлент
Ответ Александр Сергеев
Я очень рад за молодых, но скажите, зачем в этой новости тег Реал Мадрид?
Ну как бы Реал типа относится к классико и чтобы на большую аудиторию новость разошлась,мне тоже как и тебе это мало интересно,но тоже желаю им счастья и любви))
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Ramal Ali
Ответ Александр Сергеев
Я очень рад за молодых, но скажите, зачем в этой новости тег Реал Мадрид?
Чтоб напомнить им игру
+1
0
+1
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Александр Сергеев
Я очень рад за молодых, но скажите, зачем в этой новости тег Реал Мадрид?
+1
-1
0
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