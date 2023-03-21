Только поддержка.

В начале этого сезона Алекс Бальде ворвался в первую команду «Барселоны», а Жорди Альбе пришлось уступить ему место. В некоторых матчах защитник-ветеран выходил на замену, но в последних четырех играх он не получил ни минуты.

Однако после того, как Бальде отдал отличный пас, который привел к победному голу, Альба был одним из первых, кто побежал праздновать с юным игроком.

Прекрасный пример поведения от капитана Альбы.

Сам Бальде говорил, что старший товарищ ему очень помогает на поле и вне его:

«Жорди Альба очень помогает мне своими советами. У нас хорошая конкуренция. Если он играет хорошо, это подталкивает меня к тому, чтобы играть лучше».

В этом сезоне Бальде провел за «Барсу» 33 матча, а Альба — на 11 игр меньше.

19-летний футболист отдал 6 результативных передач.