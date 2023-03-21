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Менталитет капитана. Как Альба отреагировал на победный ассист Алекса Бальде, который заменил Жорди в составе

Алекс Бальде Алекс Бальде
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Только поддержка.

В начале этого сезона Алекс Бальде ворвался в первую команду «Барселоны», а Жорди Альбе пришлось уступить ему место. В некоторых матчах защитник-ветеран выходил на замену, но в последних четырех играх он не получил ни минуты.

Однако после того, как Бальде отдал отличный пас, который привел к победному голу, Альба был одним из первых, кто побежал праздновать с юным игроком.

Прекрасный пример поведения от капитана Альбы.

Сам Бальде говорил, что старший товарищ ему очень помогает на поле и вне его:

«Жорди Альба очень помогает мне своими советами. У нас хорошая конкуренция. Если он играет хорошо, это подталкивает меня к тому, чтобы играть лучше».

В этом сезоне Бальде провел за «Барсу» 33 матча, а Альба — на 11 игр меньше.

19-летний футболист отдал 6 результативных передач.

3 комментария

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кто-то
Альба показывает себя с хорошей стороны, ведь он мог спорить с руководством, добиваться своего места, задавить авторитетом Бальде, но видно, что Жорди-патриот, для него клуб-главное
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Alexlagodny
Здорово 👍🏻
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Emin Aliev
6 асистов хороший результат для начала.
+2
0
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