Менталитет капитана. Как Альба отреагировал на победный ассист Алекса Бальде, который заменил Жорди в составе
Только поддержка.
В начале этого сезона Алекс Бальде ворвался в первую команду «Барселоны», а Жорди Альбе пришлось уступить ему место. В некоторых матчах защитник-ветеран выходил на замену, но в последних четырех играх он не получил ни минуты.
Однако после того, как Бальде отдал отличный пас, который привел к победному голу, Альба был одним из первых, кто побежал праздновать с юным игроком.
Прекрасный пример поведения от капитана Альбы.
Сам Бальде говорил, что старший товарищ ему очень помогает на поле и вне его:
«Жорди Альба очень помогает мне своими советами. У нас хорошая конкуренция. Если он играет хорошо, это подталкивает меня к тому, чтобы играть лучше».
В этом сезоне Бальде провел за «Барсу» 33 матча, а Альба — на 11 игр меньше.
19-летний футболист отдал 6 результативных передач.
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