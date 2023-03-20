У Серджи будет время подумать.

Будущее Бускетса все еще выглядит неопределенным. Его нынешний контракт истекает в конце сезона, и игрок должен решить, хочет ли он продолжать выступать на «Камп Ноу».

Ранее сообщалось, что «Барселона» отправила Бускетсу первое предложение о продлении, но он пока не дал ответ. Кроме того, у полузащитника есть и другие предложения из США и Саудовской Аравии.

Однако, кажется, скоро мы все же узнаем, каково будет будущее испанца, так как он примет решение в ближайшие две недели, сообщает Mundo Deportivo. Серджи хочет воспользоваться международным перерывом, чтобы обдумать все варианты.

Хави дал игрокам, которые не были вызваны в свои сборные, пятидневный выходной. В это время Бускетс может изучить все предложения. В особенности «Барселоны», которое, как сообщалось, предполагает существенное сокращение зарплаты.

Семья полузащитника хочет остаться в Барселоне, однако предложения от других клубов финансово более привлекательные. Каталонцы предложили ему контракт на один год с возможностью продления в зависимости от количества игр, которые он сыграет в следующем сезоне.

Как вы считаете, что стоит выбрать Серджи?