Не смог сдержать свой восторг.

Серхио Агуэро в прямом эфире следил за игрой между «Барселоной» и «Реалом» в рамках программы ESPN Watch Party, которая транслируется на ТВ. Очевидно, что Кун, давний друг Месси и бывший игрок «Барсы», поддерживал каталонскую команду, и он бурно отреагировал на победный гол Франка Кессиэ на последних минутах матча.

«Да! Рыдайте, мадридисты! Вам надрали задницы», — прокричал Агуэро.

Эта победа была особенной для каждого фаната «Барсы», ведь каталонцы выиграли четыре из пяти последних класико, и теперь у них 12-очковое преимущество в Ла Лиге.

Агуэро завершил свою карьеру в «Барселоне» в 2021 году из-за проблем с сердцем.