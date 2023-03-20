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«Рыдайте, мадридисты». Агуэро эпично отреагировал на победу «Барселоны» в класико в прямом эфире на ТВ

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Серхио Агуэро Серхио Агуэро
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Не смог сдержать свой восторг.

Серхио Агуэро в прямом эфире следил за игрой между «Барселоной» и «Реалом» в рамках программы ESPN Watch Party, которая транслируется на ТВ. Очевидно, что Кун, давний друг Месси и бывший игрок «Барсы», поддерживал каталонскую команду, и он бурно отреагировал на победный гол Франка Кессиэ на последних минутах матча.

«Да! Рыдайте, мадридисты! Вам надрали задницы», — прокричал Агуэро.

Эта победа была особенной для каждого фаната «Барсы», ведь каталонцы выиграли четыре из пяти последних класико, и теперь у них 12-очковое преимущество в Ла Лиге.

Агуэро завершил свою карьеру в «Барселоне» в 2021 году из-за проблем с сердцем.

3 комментария

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Arkadios Avgitidis
Ответ Спартак Уокер
Как он так за сезон в Барселоне стал таким её фаном ?
дружбан Месси ) этим всё сказано)
красава Кун!
+1
0
+1
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Роман
Агуэро свой ✌
0
0
0
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Спартак Уокер
Как он так за сезон в Барселоне стал таким её фаном ?
+2
0
+2
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