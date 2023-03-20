FC BARCELONA
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🕷️ Обамеянг посетил раздевалку «Барсы» после победы в класико. Вы же понимаете, к чему все идет? 🤫

Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг
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А так можно?

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг посетил раздевалку «Барселоны» после того, как они обыграли «Реал Мадрид» со счетом 2:1 в класико.

Фабрицио Романо сообщает, что у игрока все еще хорошие отношения с игроками «Барсы», а также с советом директоров и самим Хави.

Габонец наверняка покинет «Челси» летом - он даже не попал в заявку команды на ЛЧ. Были слухи, что Обамеянг мог присоединиться к «Барсе» в январе, но правила FIFA помешали состояться возвращению.

Ждем?

8 комментариев

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Quantum777
Ответ BarsaMaks
Легенда
Действительно легенда, как переходит, клуб из которого уходит начинает набирать ход)
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Kaloyan Yalamov
Его нам не хватает, хоть и полсезона всего лишь провел
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гель кристины
Давай, возвращайся)
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Евсей Пролеткин
Его вообще не стоило отдавать, это партнёр Рафинья. Надо вернуть на следующий сезон
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rej1sta
По Аубе очень скучаю. Жаль, что всего полгода провел, точно заслужил остаться.
+4
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+4
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BarsaMaks
Легенда
+6
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Emin Aliev
конечно ждём. Ауба знает толк в разгромах Реала
+9
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Timati Beweers
Вот кого кого но Аубу мы потеряли, и сейчас нам такой чувак нужен…
Выздоровеет Дембель и ещё на весь мир шороху наведут
+11
0
+11
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