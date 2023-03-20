8 комментариев

А так можно?

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг посетил раздевалку «Барселоны» после того, как они обыграли «Реал Мадрид» со счетом 2:1 в класико.

Фабрицио Романо сообщает, что у игрока все еще хорошие отношения с игроками «Барсы», а также с советом директоров и самим Хави.

Габонец наверняка покинет «Челси» летом - он даже не попал в заявку команды на ЛЧ. Были слухи, что Обамеянг мог присоединиться к «Барсе» в январе, но правила FIFA помешали состояться возвращению.

Ждем?