Попало в кадр. У «Барселоны» отличная поддержка на класико ― на матч приехал бывший тренер каталонцев
Отпуск надо начинать правильно.
Перед началом класико камеры выхватили Пепа Гвардиолу на трибунах. Бывший тренер «Барселоны» приехал на «Камп Ноу», чтобы посмотреть на матч между «Барселоной» и «Реалом».
«Манчестер Сити» уже сыграл свой последний матч перед международным перерывом, и теперь у Пепа есть время на отдых. Приятно видеть, что Гвардиола использует свое свободное время, чтобы поддержать свою родную команду, особенно в таком важном матче.
Остается надеяться, что Хави не разочарует его.
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