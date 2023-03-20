Отпуск надо начинать правильно.

Перед началом класико камеры выхватили Пепа Гвардиолу на трибунах. Бывший тренер «Барселоны» приехал на «Камп Ноу», чтобы посмотреть на матч между «Барселоной» и «Реалом».

«Манчестер Сити» уже сыграл свой последний матч перед международным перерывом, и теперь у Пепа есть время на отдых. Приятно видеть, что Гвардиола использует свое свободное время, чтобы поддержать свою родную команду, особенно в таком важном матче.

Остается надеяться, что Хави не разочарует его.