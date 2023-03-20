FC BARCELONA
Блог

Попало в кадр. У «Барселоны» отличная поддержка на класико ― на матч приехал бывший тренер каталонцев

Клубы Клубы
Класико Класико
Барселона Барселона
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Футбол Футбол

Отпуск надо начинать правильно.

Перед началом класико камеры выхватили Пепа Гвардиолу на трибунах. Бывший тренер «Барселоны» приехал на «Камп Ноу», чтобы посмотреть на матч между «Барселоной» и «Реалом».

«Манчестер Сити» уже сыграл свой последний матч перед международным перерывом, и теперь у Пепа есть время на отдых. Приятно видеть, что Гвардиола использует свое свободное время, чтобы поддержать свою родную команду, особенно в таком важном матче.

Остается надеяться, что Хави не разочарует его.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
роберт888
Поясните пожалуйста,почему его называют лысым шарлотаном ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rustam Japbarov
Надеюсь магия лысого шарлатана сыграет свою роль в хорошем смысле...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PREDATOR3000
Гвардиола даст пару советов.!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ramal Ali
Легенда как игрок и тренер ,спасибо за все радости что ты принес нам !!!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий