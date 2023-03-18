📹«Мог быть и в лучшей форме». Левандовски скептически оценил свое нынешнее состояние
Какой же Роберт самокритичный!
Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски дал интервью польскому телеканалу Eleven Sports. Журналист спросил его, как поляк оценивает свою нынешнюю форму. Игрок отнесся к вопросу одновременно серьезно и очень самокритично:
«В сейчас я в такой форме, что мог бы быть и в лучшей. Последние недели по многим причинам для меня были непростыми, но таков футбол. Такие моменты случаются, потому что как клуб и как команда мы проходим через процесс, в котором не все идет по нашему плану».
«Барселона» вылетела из Лиги Европы, уступив по итогам двух матчей «Юнайтед» (2:2 и 1:2). Команда Хави лидирует в чемпионате и ей предстоит сыграть против «Мадрида». Также каталонцы сражаются против «сливочных» в Кубке Испании. В первом матче на «Бернабеу» «Барса» победила со счетом 1:0 благодаря автоголу Милитао.
В 12 матчах 2023 года Роберт Левандовски забил 7 мячей. Но сейчас его бесголевая серия растянулась на два матча.
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