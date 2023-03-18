Какой же Роберт самокритичный!

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски дал интервью польскому телеканалу Eleven Sports. Журналист спросил его, как поляк оценивает свою нынешнюю форму. Игрок отнесся к вопросу одновременно серьезно и очень самокритично:

«В сейчас я в такой форме, что мог бы быть и в лучшей. Последние недели по многим причинам для меня были непростыми, но таков футбол. Такие моменты случаются, потому что как клуб и как команда мы проходим через процесс, в котором не все идет по нашему плану».

«Барселона» вылетела из Лиги Европы, уступив по итогам двух матчей «Юнайтед» (2:2 и 1:2). Команда Хави лидирует в чемпионате и ей предстоит сыграть против «Мадрида». Также каталонцы сражаются против «сливочных» в Кубке Испании. В первом матче на «Бернабеу» «Барса» победила со счетом 1:0 благодаря автоголу Милитао.

В 12 матчах 2023 года Роберт Левандовски забил 7 мячей. Но сейчас его бесголевая серия растянулась на два матча.