Маркос Алонсо дал небольшое интервью клубному ТВ, где рассказал о футбольной семейной ветке.

«В год, когда «Барселона» вместе с моим отцом выиграла Ла Лигу, они поднялись на гору Монтсеррат на велосипедах. Не знаю, сколько там километров, но я мог бы подумать об этом, если мы выиграем чемпионат.

Если забью гол в ворота «Реала», хотел бы посвятить его отцу. Я постараюсь помнить о нем и всегда», – сказал защитник.

– Почему вы выбрали «Барселону»?

– Потому что эта команда, которая связана с моей семьей и со мной с раннего детства, а что может быть лучше, чем место, где играл мой отец? Мы с родителями болели за «Барселону» с детства.

– Вы – сын Алонсо, игрока «Барселоны», и внук Маркитоса, игрока «Реала».

Мой отец и я всегда болели за «Барсу». Когда я был моложе, с дедушкой всегда были определенные споры, но с родителями никогда не было сомнений, мы болели за «Барселону».