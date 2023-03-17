«Барса» подтвердила, что Педри и Дембеле пропустят ближайшее класико.

Усман получил травму левого бедра еще 28 января в матче с «Жироной». Врачи сообщали о возвращении через 3-4 недели, затем сроки сдвинули на игру с «Реалом» (19 марта). Все были уверены в возвращении Дембеле, однако в понедельник случился рецидив, и дату возвращения снова сдвинули – на этот раз на 5 апреля.

Педри выбыл из состава в февральском матче с «МЮ» – даже во время выходных он в одиночестве тренировался на клубной базе, чтобы сыграть в класико, но «Барса» не хочет рисковать. Испанец, как и француз, вернется на поле 5 марта – в этот день «Барса» сыграет с «Реалом» в Кубке Короля.