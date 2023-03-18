7 комментариев

👂 Подслушано в раздевалке. Что думают игроки «Барселоны» о предстоящем класико
Настрой приподнятый.
В раздевалке «Барселоны» царит радостное предвкушение класико.
Авторитетное испанское издание Sport сообщает, что в клубе убеждены, что если они обыграют «Реал» в воскресенье, то выиграют чемпионат.
«Если мы победим, мы станем чемпионами», ― слышится среди игроков, как утверждает Sport.
В настоящее время каталонцы на 9 очков опережают своих главных соперников. Победа в эти выходные увеличила бы разрыв до 12 при одинаковом количестве оставшихся игр.
Сообщается, что настроение в раздевалке приподнятое, даже несмотря на то, что Педри и Усман Дембеле не успели восстановиться к этому матчу.
Все же без этих игроков каталонцам уже удалось обыграть мадридцев в первом матче Кубка Испании в начале этого месяца.
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