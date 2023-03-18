FC BARCELONA
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👂 Подслушано в раздевалке. Что думают игроки «Барселоны» о предстоящем класико

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Настрой приподнятый.

В раздевалке «Барселоны» царит радостное предвкушение класико.

Авторитетное испанское издание Sport сообщает, что в клубе убеждены, что если они обыграют «Реал» в воскресенье, то выиграют чемпионат.

«Если мы победим, мы станем чемпионами», ― слышится среди игроков, как утверждает Sport.

В настоящее время каталонцы на 9 очков опережают своих главных соперников. Победа в эти выходные увеличила бы разрыв до 12 при одинаковом количестве оставшихся игр.

Сообщается, что настроение в раздевалке приподнятое, даже несмотря на то, что Педри и Усман Дембеле не успели восстановиться к этому матчу.

Все же без этих игроков каталонцам уже удалось обыграть мадридцев в первом матче Кубка Испании в начале этого месяца.

7 комментариев

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ЧИКО
Интересно, а кто же подслушивал? Везде агенты понаставили что-ли? надо же знать на какое место надо нажать Барсе, чтоб больно было….. 😛 Смешно Господа!!!! Да, двоих основных не хватает, но хочу напомнить нашим «друзьям», на Бернабео нахватало четырёх основных…. Но как говориться вот мяч и вот поле… Это классико… мы уважаем Реал и готовы сразиться в честном поединке…..
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Dinhooo
Думаю будет ничья.
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Timati Beweers
А если проиграем , то отставание Реала будет 6 очков, а там и облажаться можно… Так что выбора нет, минимум ничья)
Минимум 1.0, максимум 4.0
+2
-1
+1
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Timati Beweers
А если проиграем , то отставание Реала будет 6 очков, а там и облажаться можно… Так что выбора нет, минимум ничья)
+2
-1
+1
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Flow market Victor Mercedes
Хороший настрой и подготовка уже 50% победы, удачи Барсе против мирового кабинета!
+3
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+3
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Dag Dad
Ответ Игорь Климов
Барселона победы!
Другого результата не хотим
+2
-1
+1
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Игорь Климов
Барселона победы!
+12
-1
+11
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