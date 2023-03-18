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«Аль-Наср» готов завалить деньгами, Бекхэм ждет в «Майами», а «Барса» готовит новый контракт – все хотят урвать Бускетса

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Ветерану «Барселоны» Серджи Бускетсу предстоит принять важное решение, поскольку его контракт истекает менее чем через четыре месяца. Какие у него варианты?

Переезд в MLS

«Интер Майами» уже давно следит за Бускетсом, также в нем заинтересован канадский «Торонто», хотя, как говорят инсайдеры, Бускетс симпатизирует «Интеру».

Выгодное предложение из Саудовской Аравии

Помимо США, Бускетс также привлекает интерес со стороны клубов Саудовской Аравии. «Аль-Наср» готов предложить ему космические 36 миллионов евро за два сезона. 

Sergio Busquets says he enjoyed testing himself against Cristiano Ronaldo

Также интерес к полузащитнику «Барсы» проявляют «Аль-Хиляль» и «Аль-Шабаб».

Продление контракта

Сообщается, что каталонцы подготовили предложение о контракте еще на один год плюс дополнительные двенадцать месяцев, исходя из количества матчей, которые он проведет в следующем сезоне.

Как думаете, какой вариант выберет Бускетс?

3 комментария

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ЧИКО
Это знакомая история. Как всегда Барса медлит и очнётся с опозданием и нет разницы на 18 секунд опоздают, на день или больше. Чего тянуть? не видно, что несмотря на самую низкую зарплату, Бускетс желает остаться в Барсе, хотя-бы на год? Он же давно мог решить свою судьбу и хорошо заработать на финише карьеры? Но он настоящий патриот Барсы и по этому давно ждёт предложения. Получил вроде, а сейчас контракт будет готовиться целую вечность. Команда Лапорты как всегда тянет и тянет. Точно знают, что не смогут никого купить и Бускетс очень нужен, но нет, бессмысленная стремление к недосягаемости. Завтра Арабы или ещё кто-то поднимут финансовую ставку и человек примет решение в свою пользу, только потому, что трансферная система Лапорты, безобразна, и будет прав….. Множество примеров имеем в доказатклтства…. С такими игроками как Месси, Бускетс и другие тяжеловесы, контракты не доводятся до последнего мгновения, умные люди с ними решают гораздо раньше…..
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Aymammet Baylyyew
Лучше уходит в млс там футболь интереснее чем аравии
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Garik Avetyan
Думаю останется в Барсе на сезон, пока не найдут замену
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