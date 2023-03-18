Ветерану «Барселоны» Серджи Бускетсу предстоит принять важное решение, поскольку его контракт истекает менее чем через четыре месяца. Какие у него варианты?

Переезд в MLS

«Интер Майами» уже давно следит за Бускетсом, также в нем заинтересован канадский «Торонто», хотя, как говорят инсайдеры, Бускетс симпатизирует «Интеру».

Выгодное предложение из Саудовской Аравии

Помимо США, Бускетс также привлекает интерес со стороны клубов Саудовской Аравии. «Аль-Наср» готов предложить ему космические 36 миллионов евро за два сезона.

Также интерес к полузащитнику «Барсы» проявляют «Аль-Хиляль» и «Аль-Шабаб».

Продление контракта

Сообщается, что каталонцы подготовили предложение о контракте еще на один год плюс дополнительные двенадцать месяцев, исходя из количества матчей, которые он проведет в следующем сезоне.

Как думаете, какой вариант выберет Бускетс?