Придется подождать еще.

Усман Дембеле не вернется на поле еще на три недели, так как процесс восстановления от травмы бедра затягивается, сообщает Mundo Deportivo.

Ожидалось, что вингер должен был вернуться к класико в воскресенье, но он не успеет набрать форму к этому моменту. К счастью, у Дембеле не было рецидива травмы, однако врачи «Барселоны» не хотят рисковать и торопить игрока, чтобы избежать новых повреждений.

Француз, скорее всего, будет заниматься своим восстановлением до окончания международного перерыва. Он пропустит класико в Ла Лиге и ответный матч Кубка Испании в начале апреля, где каталонцы вновь сыграют с «Реалом». Теперь он должен вернуться к игре против «Жироны» 10 апреля.

Дембеле является ключевым игроком «Барселоны» в этом сезоне ― он забил 8 голов и сделал 7 результативных передач в 28 играх.

После того, как Хави возглавил команду, Усман почти не страдал от травм, но все же его постигла неудача, и он уже семь недель не может играть.