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«Всегда любил Луку Модрича и с детства мечтал сыграть в класико». Де Йонг о матче с «Реалом» и планах на будущее

Френки де Йонг Френки де Йонг
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Ждет чемпионства!

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился ожиданиями от предстоящего класико, а также рассказал о своих планах на будущее.

О себе и клубе:

«Я думаю, что наша команда играет лучше, чем в прошлом году, это мне помогает. Я чувствую себя очень комфортно.

«Барселона» всегда выпускает много молодых талантливых игроков. Сейчас у нас есть юные футболисты, которые уже играют на высоком уровне, но это не предел - нужно расти».

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По поводу класико:

«Класико - самый большой матч в футболе. Самая важная игра для фанатов и игроков «Барсы». Это важный матч для чемпионской гонки, он будет большим. У «Мадрида» есть качественные игроки, они играют как команда, и они всегда хороши на контратаках. Я всегда любил Луку Модрича. Трудно контролировать «Реал», но мы попробуем. Наша цель - выиграть класико».

О целях:

«Победа в Ла Лиге очень важна для меня на индивидуальном уровне. Я здесь уже четыре года, и мы еще не побеждали. Я хочу выиграть.

Надеюсь, я смогу поиграть на новом «Камп Ноу». «Барселона» - клуб моей мечты, и я планирую остаться здесь на долгие годы. Я с детства мечтал сыграть в класико в футболке «Барсы».

4 комментария

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joyisalwaysdrunk
он один из самых качественных и стабильных игроков барсы сейчас
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MFORCE
Мужик
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Игорь Климов
Удачи и побед в составе Барселоны Френки де Йонгу!
+3
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Hella black
Модрича не любить не возможно,топовый полузащитник и единтвенный кто отхватил ЗМ во времена Месси и КриРо
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