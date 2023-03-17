Не закончил пятничную тренировку.

Очень плохие новости сегодня поступили с тренировочной базы «Барселоны». Все указывало на то, что Педри вот-вот вернется в состав и точно сыграет в класико на «Камп Ноу». Однако случилось то, чего опасались.

Mundo Deportivo первым написал о том, что игрок не смог завершить тренировочную сессию. Он покидал поле с озабоченным лицом, а по утверждению AS, хавбека не стоит ждать в воскресенье в игре против «Мадрида». Кроме этого игрок также не сыграет за сборную Испании.

Несомненно, это большая потеря для Хави, которому придется планировать игру без одного из самых важных игроков. Но не стоит забывать и про самого Педри, который и так пропустил месяц и всеми мыслями уже был на поле.

Теперь в его распоряжении есть две недели на восстановление. 5 апреля «Барселону» ждет ответный матч Кубка Испании против «Мадрида». В клубе также ждут возвращения Усмана Дембеле, который снизил интенсивность тренировок из-за риска рецидива.