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Педри положил конец спорам о GOAT🐐 и назвал, кто лучше между Роналду и Месси

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Педри положил конец спорам о GOAT - назвал, кто лучше между Роналду и Месси

Педри был, наверное, последним, кого спросили, кого он считает GOAT - в недавнем интервью, которое транслировалось на YouTube, испанец дал свой ответ.

«Выиграв чемпионат мира, Месси определенно закончил сравнение с Криштиану Роналду. Я всегда четко об этом говорил - с тех пор как я видел Лео в детстве, он был лучшим», — сказал Педри.

«Когда я в конце концов сыграл с ним, он подтвердил мне это непосредственно на поле. То, что мы увидели на чемпионате мира, — это то, на что он способен, и то, что он делал в течение многих лет».

Месси забил семь голов на чемпионате мира, включая дубль в финале.

2 комментария

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Raybay
все кто играли с Месси считают его лучшим, многие их тех кто играл с роналду считают лучшим Месси
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ФК Пушкино
Что за вброс? Я конечно тоже считаю Месси лучшим, но кто такой Педри? Истина в последней инстанции?
+2
0
+2
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