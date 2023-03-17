Педри положил конец спорам о GOAT🐐 и назвал, кто лучше между Роналду и Месси
Закрываем вопрос?
Педри был, наверное, последним, кого спросили, кого он считает GOAT - в недавнем интервью, которое транслировалось на YouTube, испанец дал свой ответ.
«Выиграв чемпионат мира, Месси определенно закончил сравнение с Криштиану Роналду. Я всегда четко об этом говорил - с тех пор как я видел Лео в детстве, он был лучшим», — сказал Педри.
«Когда я в конце концов сыграл с ним, он подтвердил мне это непосредственно на поле. То, что мы увидели на чемпионате мира, — это то, на что он способен, и то, что он делал в течение многих лет».
Месси забил семь голов на чемпионате мира, включая дубль в финале.
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