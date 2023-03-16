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Один игрок «Барсы» тренируется уже второй день, пока у остальных выходной. Готовится к класико и к выходу в старте

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Педри выбыл из состава «Барсы» 17 февраля, когда получил травму в матче с «Манчестер Юнайтед». Однако последние последние два дня испанец интенсивно тренировался, в то время как у всех игроков были выходные, сообщает Diario Sport.

20-летний испанец усердно трудится, чтобы быть полностью готовым к класико в воскресенье, 19 марта.

Ожидается, что Педри выйдет в стартовом составе, а Хави, скорее всего, снова использует схему из четырех полузащитников, в которой Бускетс, де Йонг, Гави и Педри образуют ромб.

10 комментариев

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A Zh
Ответ Александр Филонов
Я бы, если честно, дал бы повязку Гави, в пацана реально Пуйоль вселился. Если ради эксперимента так сделать, то может получится капитан на БУКВАЛЬНО 20 лет.
Гави слишком незрелый мальчик для капитана. Страсть страстью, но из всех молодых самым лучшим капитаном будет точно Араухо.
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Акø
Ответ Александр Филонов
Я бы, если честно, дал бы повязку Гави, в пацана реально Пуйоль вселился. Если ради эксперимента так сделать, то может получится капитан на БУКВАЛЬНО 20 лет.
Я не упомянул Гави лишь потому, что пока он не всегда справляется с эмоциями. В нем юношески максимализм пока. Пуйоль же не ввязывался в стычки и то же самое не позволял другим футболистам своей команды
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Александр Филонов
Ответ Акø
Молодежь Барсы очень радует. Араухо, Гави, Педри, Бальде - большое будущее новой эпохи в истории Барселоны. Не избалованные, зазвездившиеся сопляки, которые тусят в клубах и просирают карьеру. Не по возрасту зрелые ребята. И что удивительно и Араухо и Педри можно уже сейчас спокойно дать капитанскую повязку.
Я бы, если честно, дал бы повязку Гави, в пацана реально Пуйоль вселился. Если ради эксперимента так сделать, то может получится капитан на БУКВАЛЬНО 20 лет.
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Dag Dad
Ответ MK
автор не из наших) Педри оказывается форвард) а мы не знали)
Ты что у него фати полузащитник. У
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Dag Dad
Ответ Абдул Абакаев
рад что барса выцепила такого топаря с трудовой этикой
А реал почитал его не перспективным 😂
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alberto-m
Ответ Азиз Ибодуллаев
С каких пор Педри форвард?
Доктор сказал морг значит в морг
+3
-1
+2
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Акø
Молодежь Барсы очень радует. Араухо, Гави, Педри, Бальде - большое будущее новой эпохи в истории Барселоны. Не избалованные, зазвездившиеся сопляки, которые тусят в клубах и просирают карьеру. Не по возрасту зрелые ребята. И что удивительно и Араухо и Педри можно уже сейчас спокойно дать капитанскую повязку.
+7
0
+7
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MK
автор не из наших) Педри оказывается форвард) а мы не знали)
+6
-1
+5
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Азиз Ибодуллаев
С каких пор Педри форвард?
+7
-2
+5
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Абдул Абакаев
рад что барса выцепила такого топаря с трудовой этикой
+15
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