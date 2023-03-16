10 комментариев

Педри выбыл из состава «Барсы» 17 февраля, когда получил травму в матче с «Манчестер Юнайтед». Однако последние последние два дня испанец интенсивно тренировался, в то время как у всех игроков были выходные, сообщает Diario Sport.

20-летний испанец усердно трудится, чтобы быть полностью готовым к класико в воскресенье, 19 марта.

Ожидается, что Педри выйдет в стартовом составе, а Хави, скорее всего, снова использует схему из четырех полузащитников, в которой Бускетс, де Йонг, Гави и Педри образуют ромб.