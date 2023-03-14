Премьера – в класико.

«Барселона» официально представила форму на матч с «Реалом». Класико пройдет в рамках 26-го тура Ла Лиги 19 марта.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб сыграет в класико в футболках с логотипом испанской певицы Розалии. Форма представлена в рамках соглашения с музыкальным сервисом Spotify – генеральным спонсором «Барселоны».

На футболки игроков будет нанесена надпись с обложки альбома Motomami 2022 года. Игроки женской команды также сыграют в форме с логотипом Розалии против «Реала» 25 марта.

А вот цены на уникальные футболки.

Самый дорогой вариант – с автографами игроков стартовых составов мужской и женской команд.

У формы есть еще одна особенность – она светится в темноте.

Кулес, готовы потратить более 160 000 рублей на такую футболку?