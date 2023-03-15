В «Барселоне» разделились мнения относительно будущего Ансу Фати. Однако все руководство уверено в одном
Ансу это не понравится.
В своем стриме Жерар Ромеро заявил, что в «Барселоне» идут дебаты относительно будущего Фати.
В настоящее время 20-летний футболист получает мало игрового времени, так как он уступает в иерархии Роберту Левандовски, Усману Дембеле, Рафинье и даже Феррану Торресу.
Финансовые сложности требуют от клуба продать кого-то из крупных игроков летом, и Фати является одним из наиболее подходящих кандидатов.
Часть руководства настаивает на том, чтобы воспитанник «Ла Масии» был продан, а другая часть хочет, чтобы его отправили в аренду.
Однако все согласны с тем, что этим летом Фати так или иначе покинет «Барселону».
Хотели бы вы, чтобы Фати продали или отдали в аренду? Или же стоит сохранить его в команде?
Вернее это так и было , до этих ужасных травм.
Ему ещё 20 , следующие год-два будут решающими , тут конечно многое от Хави зависит , если он на Ансу особо не расчитывает , то можно и в аренду отдать , ( в солидном топ-клубе , было-бы интересно на него посмотреть).