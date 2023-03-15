Ансу это не понравится.

В своем стриме Жерар Ромеро заявил, что в «Барселоне» идут дебаты относительно будущего Фати.

В настоящее время 20-летний футболист получает мало игрового времени, так как он уступает в иерархии Роберту Левандовски, Усману Дембеле, Рафинье и даже Феррану Торресу.

Финансовые сложности требуют от клуба продать кого-то из крупных игроков летом, и Фати является одним из наиболее подходящих кандидатов.

Часть руководства настаивает на том, чтобы воспитанник «Ла Масии» был продан, а другая часть хочет, чтобы его отправили в аренду.

Однако все согласны с тем, что этим летом Фати так или иначе покинет «Барселону».

Хотели бы вы, чтобы Фати продали или отдали в аренду? Или же стоит сохранить его в команде?