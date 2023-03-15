Жерар Ромеро оценил шансы Месси на возвращение в «Барселону». И это очень неожиданный процент 👀
Реакция его собеседников бесценна.
На своем стриме на Twitch Жерар Ромеро оценил шансы Лионеля Месси перейти в «Барселону» этим летом.
Он заявил, что вероятность его возвращения составляет 60%. То есть он считает это наиболее вероятным сценарием.
Обычно сообщениям Ромеро о «Барсе» можно доверять. Например, он был первым, кто сообщил новость о том, что Лео перейдет в «ПСЖ» и что идущие переговоры о продлении идут неидеально.
Множество медиа сообщает, что Месси действительно не слишком заинтересован в продолжении карьеры в Париже.
Финансовое положение «Барсы» по-прежнему очень нестабильно, однако, кажется, у Лапорты даже есть план.
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