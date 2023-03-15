Реакция его собеседников бесценна.

На своем стриме на Twitch Жерар Ромеро оценил шансы Лионеля Месси перейти в «Барселону» этим летом.

Он заявил, что вероятность его возвращения составляет 60%. То есть он считает это наиболее вероятным сценарием.

Обычно сообщениям Ромеро о «Барсе» можно доверять. Например, он был первым, кто сообщил новость о том, что Лео перейдет в «ПСЖ» и что идущие переговоры о продлении идут неидеально.

Множество медиа сообщает, что Месси действительно не слишком заинтересован в продолжении карьеры в Париже.

Финансовое положение «Барсы» по-прежнему очень нестабильно, однако, кажется, у Лапорты даже есть план.