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Жерар Ромеро оценил шансы Месси на возвращение в «Барселону». И это очень неожиданный процент 👀

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Реакция его собеседников бесценна.

На своем стриме на Twitch Жерар Ромеро оценил шансы Лионеля Месси перейти в «Барселону» этим летом.

Он заявил, что вероятность его возвращения составляет 60%. То есть он считает это наиболее вероятным сценарием.

Обычно сообщениям Ромеро о «Барсе» можно доверять. Например, он был первым, кто сообщил новость о том, что Лео перейдет в «ПСЖ» и что идущие переговоры о продлении идут неидеально.

Множество медиа сообщает, что Месси действительно не слишком заинтересован в продолжении карьеры в Париже.

Финансовое положение «Барсы» по-прежнему очень нестабильно, однако, кажется, у Лапорты даже есть план.

 

5 комментариев

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turcanudima87@gmail.com
Главный вопрос, что на это скажет Тебас, он же главный финансист, экономист и коммерческий директор Барселоны.
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данислам дадыбаев
"Если барса хочет вернуть Лео то нужно продавать ключевых игроков " может ли барса без этого вернуть Месси
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Алибек Багаутдинов
Нужно как можно скорее уходить с псж, там он только деградирует. Лучше всего в Англию, да и в Барсу вернуться не плохо было бы.
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Bob Ganiev
вероятнее всего 50% - или придет или нет. лучше нет.
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Никита Мальковский
Тэбас Ла Лига может стать более популярной зделай Что-то с этим
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