«Манчестер Сити» разгромил «РБ Лейпциг» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Забив пять голов в победе «Сити» со счетом 7:0, Эрлинг Холанд стал третьим игроком в истории, повторив рекорд Лео Месси.

Пеп Гвардиола заменил его на 63-й минуте. Некоторые фаны считают, что он сделал это для Лео.

🗣 «Хотите верьте, хотите нет, но Гвардиола убрал Холанда, потому что не хотел, чтобы тот побил рекорд Месси с 5 голами. Лол».

🗣 «Пеп заблокировал шансы Холанда стать игроком, забившим наибольшее количество голов в одном матче ЛЧ из-за Месси. Гвардиола больше никогда не выиграет ЛЧ».

Впрочем, рекорд принадлежит не только Лео. Столько же голов забил в одном матче ЛЧ экс-форварда "Шахтера" Луис Адриано.

Вот что ответил Пеп:

«Если бы он достиг этого в 22-23 года, то потом ему было бы скучно. Тогда бы у него не было цели на будущее. Вот почему я сделал замену. Не знал про Месси и «Леверкузен». Сделал замену, потому что обычно, когда исход матча решен, мы даем минуты другим игрокам.

Он забил пять голов. Проблема в том, что каждый раз, когда он не забивает два или три, его будут критиковать. Такова реальность.

Почти всегда, когда Холанд делает хет-трик за 60-65 минут, я его заменяю. В этом матче он забил пять, сделав 30-35 касаний. Это нам и нужно. Когда ты участвуешь в оборонительных действиях, то получаешь мяч. Это дает возможность забивать. Нужно быть умнее, точнее. Гюндоган забивает голы, он способен на это.

Иногда вина лежит на Холанде – когда он не двигается. Например, в матче с «Кристал Пэлас» он не двигался. Я сказал: «Ты не очень хорошо сыграл сегодня». В какие-то дни вина лежит на нас – например, в первой игре с «Лейпцигом», когда мы мало находили его передачами. Рано или поздно мы наладим это. Все стараются добиться прогресса как можно скорее», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».