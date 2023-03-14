В недавнем интервью RAC1, Жерар Пике признался, что после завершения профессиональной футбольной карьеры он чувствует себя намного счастливее.

«Скучаю ли я по «Барселоне»? Нет, нисколечко. Я в полном порядке. У меня теперь больше свободного времени, чем раньше. Когда получается, я смотрю матчи «Барсы», но совсем не скучаю», - признался бывший защитник.

«Последние несколько месяцев получились сложными, но решение было обдуманным, хотя многие считали, что оно принято сгоряча. Я считаю, что выбрал наиболее подходящий момент для завершения карьеры – я несколько недель обдумывал это решение и не жалею о нем».

Напоминаем, что Пике решил повесить бутсы на гвоздь 3 ноября 2022 года, когда окончательно стало ясно, что Хави перевел его на роль запасного игрока. Защитник получал высокую заработную плату, поэтому его уход на пенсию помог «Барсе» в финансовом отношении.