102 комментария

💀🔵🔴 «Я буду мучаться с ней до самой смерти». Фанаты «Барселоны» ответили на вопрос, будут ли они болеть за клуб, если его признают виновным. А вы?
Почти каждый день мы видим новые новости, связанные со скандалом вокруг «Барселоны» и, так называемом, деле «Негрейры».
Давайте представим себе худший сценарий: «Барса» официально признана виновной, команда вылетает в Сегунду, ключевые игроки уходят. Вы будете продолжать поддерживать клуб или измените свое отношение к сине-гранатовым?
Пока вы пишите, предлагаем вам почитать ответы иностранных фанатов в соцсетях.
💭 Infinity gift: «С «Барселоной» сейчас и навсегда. Мы здесь умрем».
💭 John chis: «100%. Хотя нет ничего невозможного, но я не верю, что можно перестать болеть за «Барселону».
💭 Osman Turay: «Мы вернемся с талантливой молодежью из Ла Масии, так как я уверен, что некоторые из главных звезд уйдут 🔵🔴».
💭 Oliver Lotanna: «Кого это волнует? Если уход Месси не заставил меня покинуть «Барселону»... Я буду мучаться с ней до самой смерти 💀💙⚽❤️».
Ваши варианты 👇👇👇.
Почему после дела Блаттера и Платини судили только их лично, а не понизили уровень значимости ФИФА и УЕФА? Не поменяли эти две "ай-яй-яй" организации на какую нибудь СуперЛигу??? Ведь по сути в последней вся загвоздка как мы видим по Ювентусу и Барсе. С Реалом так не получится, там и король Филип замешен. Зато этих двух можно закопать. Поэтому, если на равных, вопрос все тот же: почему ФИФА и УЕФА до сих пор функционируют после коррупции Блатера с Платини???
В первые в жизни говорю, Удачи Барса!
Имхо: никуда Барсу не сошлют, и она станет чемпионом в этом году
или на Лигу чемпионов у Барселоны Денег не хватило?????
что там говорит твой источник ,ты его не спрашивал, не интересовался?????