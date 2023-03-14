102 комментария

Почти каждый день мы видим новые новости, связанные со скандалом вокруг «Барселоны» и, так называемом, деле «Негрейры».

Давайте представим себе худший сценарий: «Барса» официально признана виновной, команда вылетает в Сегунду, ключевые игроки уходят. Вы будете продолжать поддерживать клуб или измените свое отношение к сине-гранатовым?

Пока вы пишите, предлагаем вам почитать ответы иностранных фанатов в соцсетях.

💭 Infinity gift: «С «Барселоной» сейчас и навсегда. Мы здесь умрем».

💭 John chis: «100%. Хотя нет ничего невозможного, но я не верю, что можно перестать болеть за «Барселону».

💭 Osman Turay: «Мы вернемся с талантливой молодежью из Ла Масии, так как я уверен, что некоторые из главных звезд уйдут 🔵🔴».

💭 Oliver Lotanna: «Кого это волнует? Если уход Месси не заставил меня покинуть «Барселону»... Я буду мучаться с ней до самой смерти 💀💙⚽❤️».

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