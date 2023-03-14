FC BARCELONA
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💀🔵🔴 «Я буду мучаться с ней до самой смерти». Фанаты «Барселоны» ответили на вопрос, будут ли они болеть за клуб, если его признают виновным. А вы?

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Почти каждый день мы видим новые новости, связанные со скандалом вокруг «Барселоны» и, так называемом, деле «Негрейры».

Давайте представим себе худший сценарий: «Барса» официально признана виновной, команда вылетает в Сегунду, ключевые игроки уходят. Вы будете продолжать поддерживать клуб или измените свое отношение к сине-гранатовым?

Barcelona: Laporta responds to Real Madrid: Now they are all here | Marca

Пока вы пишите, предлагаем вам почитать ответы иностранных фанатов в соцсетях.

💭 Infinity gift: «С «Барселоной» сейчас и навсегда. Мы здесь умрем».

💭 John chis: «100%. Хотя нет ничего невозможного, но я не верю, что можно перестать болеть за «Барселону».

💭 Osman Turay: «Мы вернемся с талантливой молодежью из Ла Масии, так как я уверен, что некоторые из главных звезд уйдут 🔵🔴».

💭 Oliver Lotanna: «Кого это волнует? Если уход Месси не заставил меня покинуть «Барселону»... Я буду мучаться с ней до самой смерти 💀💙⚽❤️».

Ваши варианты 👇👇👇.

102 комментария

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Вечный
И тут двойные стандарты.
Почему после дела Блаттера и Платини судили только их лично, а не понизили уровень значимости ФИФА и УЕФА? Не поменяли эти две "ай-яй-яй" организации на какую нибудь СуперЛигу??? Ведь по сути в последней вся загвоздка как мы видим по Ювентусу и Барсе. С Реалом так не получится, там и король Филип замешен. Зато этих двух можно закопать. Поэтому, если на равных, вопрос все тот же: почему ФИФА и УЕФА до сих пор функционируют после коррупции Блатера с Платини???
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Loegaire Bell
Если выбираешь болеть за Барсу, то это на всю жизнь. А вот такие помои, льющиеся из Мадрида, - не новость, и прилагаются как неприятный бонус.
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wodziegg
А если банкрот, на крайняк, сложимся все по 100 баксов, ахах
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Игорь Никулин
Хоть я уже 17 лет болею за Реал, мне будет очень грустно и неприятно если Барсу понизят в классе... Где брать те эмоции, которые даёт нам Эль Класико?!
В первые в жизни говорю, Удачи Барса!
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Arman Aleksanyan
Болею за барсу со времён Кройфа когда он пришёл как тренер и взял лч и буду болеть до самого конца
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Aymammet Baylyyew
Я полюбил футбол с Барселоной и с ним закончится мы всегда рядом при любых ситуациях visca el Barca visca el Catalonia 🔵🔴
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Вадим Дзахоев
Хоть в последний испанский дивизион пусть сошлют. Болеть за команду-это не столько радоваться победам и ее успехам, как переживать с ней тяжелые моменты. Преодолеем все и вернемся еще сильнее

Имхо: никуда Барсу не сошлют, и она станет чемпионом в этом году
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Александр Доброноженко
Барсу из сердца не вырвать ничем. Даже если их ликвидируют как клуб,буду ждать до самой смерти их возрождения,вот так.
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Максат Жумагулов
Ответ Адиль Ахматуллин
Не забывайте что Барселона это больше чем клуб, это семья!!! Вперёд Барса.
Семья старший сын негрейру🤣🤣
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Максат Жумагулов
Ответ Gold Nimarti
Барсу в сегунду не отправят. Нет тот уровень. Каталония выйдет на улицы. Да и кто будет смотреть чемпионат Испании без Классико. Если докопаться, у всех клубов в карманах гавно найдут. Просто Барсу наказывают . Но не понизят , это 100 процентов . Так что , все беременные от Барселоны злопыхатели, скоро подавятся .
В ла лиге только барса играет что ли🤣
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Максат Жумагулов
Ответ Shoxruh Abdunazarov
Если барсу отправят в сегунду то уровень мирового футбола точно снизится на 30%, ПОТОМУ ЧТО ла лига станет фермерской лигой который худше чем лига 1 и ла лигу никто не смотрит
Каким боком связаны мировой футбол и барса🤣 8 лет вылетают из еврокубков((
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Максат Жумагулов
Ответ suzok
Жумгулов у тебя ни то что репутации , у тебя ни чести ни совести ....
Речь же о варселоне🤣
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Максат Жумагулов
Ответ Кирилл Макаров
Наверно при том, что реал ежегодно получает судейскую помощь, в отличие от барселоны. Ну если ты смотришь ла лигу объективно, должен это понимать
Официально для непонятных официально покупала барса🤣
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suzok
Ответ Максат Жумагулов
Варселона ты хотель написать🤣🤣
Анангни сикаен
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suzok
Ответ Максат Жумагулов
Какая уже репутация🤣 думаешь она есть у барсы после этого😁
Жумгулов у тебя ни то что репутации , у тебя ни чести ни совести ....
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Кирилл Макаров
Ответ Максат Жумагулов
Причем здесь мой Реал сынок, платили же вы и теперь официально🤣 век не отмоетесь от позора
Наверно при том, что реал ежегодно получает судейскую помощь, в отличие от барселоны. Ну если ты смотришь ла лигу объективно, должен это понимать
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Pāvels Belousovs
Перестану смотреть каждый матч,но следить буду постоянно.😁 Всё будет хорошо 👍Истинные болельщики и клуб справятся с этим.😉
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Сергей Ч
Вне зависимости от результатов суда от факта пересечения денег в судейство не отмоются.
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& Co1366
Фан Барсы с 1981г. Сколько было побед & поражений, триумфов & скандалов! Верю, что всё образумится & устаканится! Barca forever 💙❤️
+3
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+3
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alberto-m
Обожаю хейтеров Барселоны которые кричат что Барса покупала судей потом они кричат что в Барса в Лиге Чемпионов вылетает 8 лет подряд потому что не может купить судей потом они вдруг кричат что Барса купила судью на матче с Челси Барселону купила судью на матче с Пари сен-жерменом и так далее и тому подобное в Лиге Чемпионов судей и покупала Она в Лиге Чемпионов судей
+2
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+2
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alberto-m
Ответ Максат Жумагулов
Легко зная что победите в любом случае показывать красивый футбол😀
Так Барселона и в Лиге Чемпионов показывала Крутой и красивый футбол но там ведь мы же никого не подкупали или у тебя на этот счёт доводов нет угомонись Иди на кухню приготовь плов Начни готовиться к рамадану
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alberto-m
Ответ Юсупович
Во первых это (вина) еще не доказано, во вторых лично я не когда не злорадствовал над остальными клубами но радовался достижения любимово клуба. А то что вам до сих пор обидно за то что барса одно время катала как школьников ну уж простите это ваши проблемы…
👍👍👍👍
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alberto-m
Ответ Максат Жумагулов
Так запели уже, кто же злорадствовал над клубами когда вы с купленными судьями всех побеждали😀
В Лиге Чемпионов тоже были купленные судьи ?????
или на Лигу чемпионов у Барселоны Денег не хватило?????
что там говорит твой источник ,ты его не спрашивал, не интересовался?????
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alberto-m
Ответ Максат Жумагулов
И в сегунде и в лиге европе🤣🤣
Ты дважды пишешь одну хрень ,выучи что-то новое ,или на этом твой русский язык закончился????
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alberto-m
Ответ FanRocstar
Ещё ничего не доказано, не радуйся раньше времени, а то получится так что Реал поедет в Сегунду вместо Барсы
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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