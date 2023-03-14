А потом он превратится в тыкву.

Сумма отступных за Усмана Дембеле в июле составит всего 50 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо.

Во все остальные месяцы года он стоит 100 миллионов евро.

«Барселона» хочет продлить контракт француза летом. Его нынешнее соглашение с сине-гранатовыми истекает в июле 2024 года.

Если какой-либо клуб решит приобрести Дембеле в июле, то будет достаточно заплатить «Барсе» 50 миллионов евро, но, разумеется, нужно будет еще договориться с самим футболистом.

Напомним, что француз забил за каталонцев 8 голов и отдал 7 голевых передач в 28 матчах текущего сезона.