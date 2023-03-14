FC BARCELONA
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🤯 Дембеле можно будет купить дешевле Феррана Торреса. В контракте француза есть любопытный пункт, который действует только один месяц в году

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А потом он превратится в тыкву.

Сумма отступных за Усмана Дембеле в июле составит всего 50 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо.

Во все остальные месяцы года он стоит 100 миллионов евро.

The Yin and Yang of Barcelona's Ousmane Dembele - Barca Blaugranes

«Барселона» хочет продлить контракт француза летом. Его нынешнее соглашение с сине-гранатовыми истекает в июле 2024 года.

Если какой-либо клуб решит приобрести Дембеле в июле, то будет достаточно заплатить «Барсе» 50 миллионов евро, но, разумеется, нужно будет еще договориться с самим футболистом.

Напомним, что француз забил за каталонцев 8 голов и отдал 7 голевых передач в 28 матчах текущего сезона.

3 комментария

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Акимжан Туреахметов
Ответ Азиз Ибодуллаев
ты сам понял что вообще написал?
Скорее всего он пишет про амортизацию
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Азиз Ибодуллаев
Ответ TAGAY
его летом бесплатно никто не хотел, вряд ли кто то выложит за него 50 млн. скорее всего продлит, либо уйдет свободным агентом. Юве например решил арендовать за бабки Милика, чем бесплатно подписать Депая.. это что то говорит о рынке. и да Ферран пришел в рассрочку,а за Усмана если что придется платить 50 млн все и сразу.. рынок это не только сумма перехода, но и ЗП игрока,комиссионные перехода и много много чего. если 1 игрок стоит 50 млн то можно забрать его заплатив 50 млн сразу, но если ты хочешь брать игрока и платить по частям в течении 5 лет, то конечно сумма будет выше чем 50 млн.. так что 2 трансфера по 50 млн не всегда это не одно и тоже!
ты сам понял что вообще написал?
0
0
0
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TAGAY
его летом бесплатно никто не хотел, вряд ли кто то выложит за него 50 млн. скорее всего продлит, либо уйдет свободным агентом. Юве например решил арендовать за бабки Милика, чем бесплатно подписать Депая.. это что то говорит о рынке. и да Ферран пришел в рассрочку,а за Усмана если что придется платить 50 млн все и сразу.. рынок это не только сумма перехода, но и ЗП игрока,комиссионные перехода и много много чего. если 1 игрок стоит 50 млн то можно забрать его заплатив 50 млн сразу, но если ты хочешь брать игрока и платить по частям в течении 5 лет, то конечно сумма будет выше чем 50 млн.. так что 2 трансфера по 50 млн не всегда это не одно и тоже!
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+1
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