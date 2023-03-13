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Стало известно, сколько минут в класико сможет отыграть Педри

Педри Педри
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В понедельник Педри наконец присоединился к командным тренировкам. Это подтвердил и официальный аккаунт клуба в соцсетях.

По информации Хави Мигеля из Diario AS, Педри сможет помочь «Барселоне» в воскресном матче против «Мадрида. Ожидается, что полузащитник выйдет в старте и проведет на поле около 70-75 минут.

Педри не играет с 16 февраля. В первой встрече «Барсы» с «МЮ» в плей-офф Лиги Европы юноша получил травму, после чего пропустил шесть матчей каталонцев. Если в класико Педри выпустят на все 90 минут, полузащитник рискует заработать рецидив травмы.

В этом сезоне Педри провел за «Барселону» 30 матчей, в которых забил семь голов. Важнейший игрок команды Хави.

2 комментария

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Спартак Уокер
Ему и этого хватит чтобы показать свою игру
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Игорь Климов
Даже эти 70-75 минут игры Педри очень нужны для Барселоны!
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