В понедельник Педри наконец присоединился к командным тренировкам. Это подтвердил и официальный аккаунт клуба в соцсетях.

По информации Хави Мигеля из Diario AS, Педри сможет помочь «Барселоне» в воскресном матче против «Мадрида. Ожидается, что полузащитник выйдет в старте и проведет на поле около 70-75 минут.

Педри не играет с 16 февраля. В первой встрече «Барсы» с «МЮ» в плей-офф Лиги Европы юноша получил травму, после чего пропустил шесть матчей каталонцев. Если в класико Педри выпустят на все 90 минут, полузащитник рискует заработать рецидив травмы.

В этом сезоне Педри провел за «Барселону» 30 матчей, в которых забил семь голов. Важнейший игрок команды Хави.