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🤩 Педри вернулся к тренировкам в общей группе. Он может сыграть с «Реалом» в воскресенье

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Отличные новости.

По информации журнала Jijantes, Педри вернулся к групповым тренировкам «Барсы» в понедельник.

Это означает, что теперь есть шанс, что полузащитник успеет восстановиться до класико, которое состоится в воскресенье, 19 марта.

FC Barcelona Injury News: Premature Pedri Return Possible For Athletic Club Clash In Bilbao

20-летний испанец не играет с 17 февраля, когда он получил травму в матче против «Манчестер Юнайтед».

Другой травмированный - Усман Дембеле все еще не готов тренироваться, поэтому его участие под большим вопросом.

2 комментария

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predMBAPPE
Тыдыщ тыдыщ тыщ тыщ тыдыщ)
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Ramil Usmanov
Отличная новость, в добрый путь! Наступает самая ответственная фаза Ла Лиги.
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