Отличные новости.

По информации журнала Jijantes, Педри вернулся к групповым тренировкам «Барсы» в понедельник.

Это означает, что теперь есть шанс, что полузащитник успеет восстановиться до класико, которое состоится в воскресенье, 19 марта.

20-летний испанец не играет с 17 февраля, когда он получил травму в матче против «Манчестер Юнайтед».

Другой травмированный - Усман Дембеле все еще не готов тренироваться, поэтому его участие под большим вопросом.