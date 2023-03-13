Певица Адель прокомментировала недавнее выступление Шакиры на шоу Джимми Фэллона и пошутила, что у Жерара Пике явно неприятности, сообщает Billboard.com.

10 марта Шакира выступила со своим хитом Music Sessions, Vol. 53, посвященным Пике, перед живой аудиторией.

«О, я видела ее выступление вчера вечером у Джимми Фэллона…у ее бывшего мужа точно неприятности!», – пошутила Адель в разговоре с поклонниками.

В треке, побившем уже множество рекордов по популярности, Шакира сделала выпады в сторону бывшего центрального защитника «Барселоны» и его новой девушки Клары Чиа Марти.

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