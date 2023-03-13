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Что Адель сказала о Жераре Пике? Британская певица сделала заявление, увидев выступление Шакиры в шоу Джимми Фэллона

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Певица Адель прокомментировала недавнее выступление Шакиры на шоу Джимми Фэллона и пошутила, что у Жерара Пике явно неприятности, сообщает Billboard.com.

10 марта Шакира выступила со своим хитом Music Sessions, Vol. 53, посвященным Пике, перед живой аудиторией.

«О, я видела ее выступление вчера вечером у Джимми Фэллона…у ее бывшего мужа точно неприятности!», – пошутила Адель в разговоре с поклонниками.

В треке, побившем уже множество рекордов по популярности, Шакира сделала выпады в сторону бывшего центрального защитника «Барселоны» и его новой девушки Клары Чиа Марти.

Предлагаем посмотреть выступление певицы

4 комментария

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Altim
Хорошее выступление, чё)) Думаю, Пике порадуется за неё)
0
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TJ tigra
Как Шакира монетизировала расставание - это эталон!
+2
0
+2
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Эд
вообщепох
+3
0
+3
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данислам дадыбаев
Придется жить
+1
0
+1
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