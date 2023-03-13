FC BARCELONA
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Хави отреагировал на выкрики «Отправляйтесь в Сегунду!» и на разбрасывание фальшивых купюр во время матча с «Атлетиком»

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«Я уважаю публику на «Сан-Мамес», она всегда хорошо относилась ко мне. Но атмосфера на прошедшем матче меня удивила и огорчила. Преждевременно судить о каких-то вещях нехорошо для общественности», - заявил Хави по окончании матча между «Барселоной» и «Атлетиком».

Болельщики хозяев поля кричали «Отправляйтесь в Сегунду» и бросали на газон фальшивые деньги в знак протеста против каталонского клуба из-за обвинений в коррупции. Хотя «Сан-Мамес» вообще шумный стадион, вчера казалось, что все рекорды по децибелам побиты.

Недавно появилась информация о том, что «Барселона» неоднократно платила бывшему вице-президенту судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре с 2016 по 2018 год. Однако и клуб, и бывший официальный представитель утверждают, что «Барселона» обращалась к нему только за «техническими отчетами» по судьям и игрокам низшей лиги.

7 комментариев

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shishovv
Ответ predMBAPPE
Лучше бы тебе перевел на🚑
Какой нежный🤡
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Real_v_dushe
С любителем мерять высоту газона давно всё понятно, Эвребе где-то плачет от такой неблагодарности в своём ресторанчике в Осло.
0
-1
-1
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Michael Chikvashvili
На сан Мамес правда редко проходит, они хотят всё только в пользу грязных матрасников
0
-1
-1
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fidelio
Катрин, вещАх...пожалуй, а не вещЯх
+3
-1
+2
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predMBAPPE
Ответ shishovv
или перевел на счет Негрейре
Лучше бы тебе перевел на🚑
+5
-3
+2
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shishovv
Ответ predMBAPPE
Хави подтер ими 5точку и бросил в ответ)
или перевел на счет Негрейре
+2
-4
-2
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predMBAPPE
Хави подтер ими 5точку и бросил в ответ)
+3
-4
-1
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