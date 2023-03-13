7 комментариев

«Я уважаю публику на «Сан-Мамес», она всегда хорошо относилась ко мне. Но атмосфера на прошедшем матче меня удивила и огорчила. Преждевременно судить о каких-то вещях нехорошо для общественности», - заявил Хави по окончании матча между «Барселоной» и «Атлетиком».

Болельщики хозяев поля кричали «Отправляйтесь в Сегунду» и бросали на газон фальшивые деньги в знак протеста против каталонского клуба из-за обвинений в коррупции. Хотя «Сан-Мамес» вообще шумный стадион, вчера казалось, что все рекорды по децибелам побиты.

Недавно появилась информация о том, что «Барселона» неоднократно платила бывшему вице-президенту судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре с 2016 по 2018 год. Однако и клуб, и бывший официальный представитель утверждают, что «Барселона» обращалась к нему только за «техническими отчетами» по судьям и игрокам низшей лиги.