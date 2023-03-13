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😱😱😱 «Некоторые игроки ломали себе лодыжки, делая это». Финт Бальде привел в восторг фанатов «Барсы»

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Это впечатляет.

Защитник «Барселоны» Алекс Бальде продемонстрировал великолепный уровень техники в матче против «Атлетика».

В одном из эпизодов левому защитнику удалось красиво обработать мяч.

Иньяки Уильямс потерял равновесие, столкнувшись с такой дерзостью.

💭 Icarus_13310: «Некоторые игроки ломали себе лодыжки, делая это».

💭 cvaldo99: «Абсолютно драгоценный камень».

💭 Disuuusa: «Феноменально».

1 комментарий

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СД18
Бальде вчера был очень хорош. Светлое пятно на поле вместе с ТерШтегеном.
+4
0
+4
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