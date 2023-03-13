😱😱😱 «Некоторые игроки ломали себе лодыжки, делая это». Финт Бальде привел в восторг фанатов «Барсы»
Это впечатляет.
Защитник «Барселоны» Алекс Бальде продемонстрировал великолепный уровень техники в матче против «Атлетика».
В одном из эпизодов левому защитнику удалось красиво обработать мяч.
Иньяки Уильямс потерял равновесие, столкнувшись с такой дерзостью.
💭 Icarus_13310: «Некоторые игроки ломали себе лодыжки, делая это».
💭 cvaldo99: «Абсолютно драгоценный камень».
💭 Disuuusa: «Феноменально».
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