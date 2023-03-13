8 комментариев

😩 «Опять то же самое». Хави признает, что у «Барсы» проблемы с атакой
Забили лишь один гол.
«Не можем закончить игру? Опять то же самое. Мы должны лучше играть и атаковать», - сказал Хави после победы «Барселоны» над «Бильбао» со счетом 1:0.
«Мы сделали шаг вперед. Играли на сложном стадионе, страдали, но это нормально, когда вы ведете с преимуществом в один мяч. Это золотая победа, одержанная в важном матче. Мы идем вперед, думая о том, как улучшить атаку.
Мы хорошо играли 70-80 минут, но на таком стадионе закономерно, что вы страдаете в концовке. Они много давили.
У нас было 2 или 3 шанса забить еще один гол. Я помню момент Ансу... Мы должны сохранять свободного футболиста. Сегодня это был Гави слева», - добавил наставник «Барсы».
Это была 9-я победа «Барселоны» со счетом 1:0 в этом сезоне. Каталонцы продолжают лидировать в лиге, но команда испытывает проблемы в атаке.
Я так не думаю проста защита и штеган бетонные