8 комментариев

Забили лишь один гол.

«Не можем закончить игру? Опять то же самое. Мы должны лучше играть и атаковать», - сказал Хави после победы «Барселоны» над «Бильбао» со счетом 1:0.

«Мы сделали шаг вперед. Играли на сложном стадионе, страдали, но это нормально, когда вы ведете с преимуществом в один мяч. Это золотая победа, одержанная в важном матче. Мы идем вперед, думая о том, как улучшить атаку.

Мы хорошо играли 70-80 минут, но на таком стадионе закономерно, что вы страдаете в концовке. Они много давили.

У нас было 2 или 3 шанса забить еще один гол. Я помню момент Ансу... Мы должны сохранять свободного футболиста. Сегодня это был Гави слева», - добавил наставник «Барсы».

Это была 9-я победа «Барселоны» со счетом 1:0 в этом сезоне. Каталонцы продолжают лидировать в лиге, но команда испытывает проблемы в атаке.