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😩 «Опять то же самое». Хави признает, что у «Барсы» проблемы с атакой

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Забили лишь один гол.

«Не можем закончить игру? Опять то же самое. Мы должны лучше играть и атаковать», - сказал Хави после победы «Барселоны» над «Бильбао» со счетом 1:0.

«Мы сделали шаг вперед. Играли на сложном стадионе, страдали, но это нормально, когда вы ведете с преимуществом в один мяч. Это золотая победа, одержанная в важном матче. Мы идем вперед, думая о том, как улучшить атаку.

'Same thing again': Xavi admits Barca have problems in attack

Мы хорошо играли 70-80 минут, но на таком стадионе закономерно, что вы страдаете в концовке. Они много давили.

У нас было 2 или 3 шанса забить еще один гол. Я помню момент Ансу... Мы должны сохранять свободного футболиста. Сегодня это был Гави слева», - добавил наставник «Барсы».

Это была 9-я победа «Барселоны» со счетом 1:0 в этом сезоне. Каталонцы продолжают лидировать в лиге, но команда испытывает проблемы в атаке.

8 комментариев

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Aymammet Baylyyew
Ответ Вовито Бомбито
Они просто везучие
9 раз 1-0 во всех играх повезло?
Я так не думаю проста защита и штеган бетонные
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danya29
Две атаки то ведь нет, Лева опускается вниз для того чтобы хоть мяч потрогать, так как до него на острие вообще он не доходит, Рафинья и Ферран безыдейные, в это ТО нужно менять атаку, Фати точно на выход, лучше Абде дать шанс
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Askar66
По игре счет должен быть ничейным, стыдно Барса добывает победу таким образом, это игровой момент и не умышленная игра рукой и даже не в штрафной площадке. Думаю заслуженный гол Атлетика. Барсе нужно налаживать атаку. Ждем игру Реалом.
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svaz
повезло, что Штеген в воротах в этом году в Ла лиге божит, а так б были ниже атлетико. игра убогая причем во сех аспектах.
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Chuha-Motibg
Ответ NartApsua
Совпадение или нет, но Барса почти полностью перестала цепляться за мяч после того, как Хави заменил Торреса на Кессие.
Кессье инородное тело. Прям как Гравесен в Галактикос
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Вовито Бомбито
Они просто везучие
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Hella black
Возможно,страх пропустить в свои не знаю ходит из головы игроков. От этого и такая осторожная игра в атаке.
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NartApsua
Совпадение или нет, но Барса почти полностью перестала цепляться за мяч после того, как Хави заменил Торреса на Кессие.
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